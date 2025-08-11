Sociedad fake (y 2)

Sociedad fake / L-EMV

Piel chamuscada, tatuaje que queda atrás. Lo que en una tarde tomó forma para grabar en la piel aquel símbolo o frase inmortal, ahora cuesta bastante más de borrar. Alrededor de diez sesiones, a más de cien euros cada una. Los que lo han probado dicen que duele bastante, incluso más que hacérselo. Sin embargo, proliferan las casas de borrado. Incluso la eternidad del tatuaje es hoy volátil. No hay asideros, no hay perpetuidad, no hay perennidad. Todo es reversible, todo fake.

TACO son siglas conocidas en el mundo de la inversión bursátil. Trump Always Chickens Out, Trump siempre se acobarda. Muy de machos alfa, de esos que gobiernan el mundo. El magnate suelta la tropelía, el mundo tiembla porque si algo no gusta al mercado es la incertidumbre. Pero ya se le conoce y sus amenazas van seguidas de recogidas de cable. Política fake.

En los últimos meses se ha expandido la app Status AI, creada para que sus usuarios interactúen sólo con personajes creados con Inteligencia Artificial, es decir, con perfiles falsos. El usuario publica mensajes y docenas de cuentas postizas contestan como fans o haters. El protagonista (que de eso se trata, de que te haga caso alguien, por falso que sea) recibe atención. “Puedes crear la vida de tus sueños”, dice uno de los usuarios. Todo falso. Nada que no pasase antes en Instagram o Facebook con personas maquilladas al gusto del mirón. Prolifera la soledad analógica y el inconformismo digital. Cuidados fake.

Antes de la falacia digital el vocabulario no servía en las despedidas. Ahí regían los gestos. Te esforzabas pero nunca encontrabas las palabras adecuadas porque no hay idoneidad ante el abismo. Pero hoy, revolución digital en curso, incluso las despedidas son un poco fake. “Cuando uno está pensando en marcharse es que ya se ha ido”. Esta sentencia ya no tiene vigencia. Ahora puedes estar yéndote y no irte. Parece que las nuevas despedidas están dotadas de fases, que son reversibles, negociables. Hay anuncios en redes, hay voluntad de elogio ante el final. Y después, ante el cariño recibido, hay vuelta atrás. Adioses fake.

Pero no se equivoquen, por mucha apariencia falsa, lo único falso somos nosotros, que como receptores aceptamos con sumisión la falta de verdad.