Tesla frena antes de arrancar en Cheste

Desembarco de coches de Tesla. / Levante-EMV

El sector del motor en la Comunitat Valenciana está instalado en una mezcla de esperanza e incertezas, donde la gigafactoría de Volkswagen en Sagunt progresa adecuadamente, mientras que el interés de Tesla por instalarse en Cheste se desvanece. La política industrial no se hace con promesas, sino con contratos, planes de financiación y calendarios firmes. Y en ese termómetro realista, el anunciado proyecto de Tesla para instalar una gran planta para fabricar coches eléctricos en Cheste está hoy en vía muerta. Tras el memorando de entendimiento firmado por la compañía de Elon Musk en junio de 2023 con el Consell de Ximo Puig en funciones, no se han producido avances significativos, mientras que los planes de la conocida marca automovilística estadounidense para su expansión a Europa parecen congelados.

Cheste proyecta un gran polígono que ha despertado el interés de grandes compañías logísticas e industriales, incluida Tesla. Para la llegada de la compañía de Musk se han producido contactos, estudios y negociaciones preliminares; incluso la Generalitat anunció que se acelerarían trámites urbanísticos para allanar el terreno. Pero agilizar expedientes no equivale a un compromiso industrial, pues de momento no hay contrato público, ni licencia de obras, y mucho menos fecha de inversión. Esa ausencia de hitos tangibles —cuando la inversión prometida sería comparable o superior a la gigafactoría de VW— complica el relato triunfalista.

Mientras tanto, el ejemplo de Volkswagen en Sagunt muestra el camino contrario: anuncio público, alianza con PowerCo (la filial de baterías del Grupo VW), planificación de la obra, acuerdos energéticos y plazos definidos, con la producción prevista para 2026 y varios miles de empleos directos e indirectos. Ese proyecto ya ha movido cadenas de suministro, suelo industrial y empresas auxiliares tanto en El Camp de Morvedre como en la Plana Baixa. La gigafactoría de VW es una realidad en marcha; la de Tesla en Cheste, una promesa sin compromiso.

Una incertidumbre a la que se suma la factoría de Ford en Almussafes —el gran motor industrial de la provincia de Valencia—, que atraviesa una crisis profunda que demuestra la fragilidad del sector de la industria automovilística convencional. Reducciones de turnos, ERE y caída de la producción han puesto a miles de familias en jaque y han encendido las alarmas de las administraciones públicas. Precisamente cuando una planta emblemática necesita reconversión y apoyo, la Comunitat Valenciana no puede permitirse promesas sin garantías. Las administraciones deben priorizar proyectos ejecutables y calendarios verificados.

La postura prudente de la Generalitat y de los ayuntamientos cercanos debería ser exigir realismo. Si Tesla pretende instalarse en Cheste, que firme; que aporte avales, calendarios y acuerdos energéticos y logísticos. Mientras tanto, no se pueden inmovilizar recursos públicos ni hipotecar expectativas de empleo sobre reuniones preliminares. El “efecto anuncio” funciona en ambos sentidos, puede inflar burbujas de suelo y subir precios, pero también provocar una falsa sensación de crecimiento económico-industrial.

Hay además factores externos que pesan sobre la viabilidad de una inversión tan ambiciosa como la anunciada. Tesla afronta este año turbulencias comerciales y financieras —una caída de ventas en varios mercados y un entorno regulatorio y de incentivos que cambia—, que obligan a priorizar proyectos con retorno más inmediato o con mayor seguridad estratégica. No sería extraño que la compañía optara por consolidar sus plantas existentes y retrasar apuestas en Europa, especialmente cuando competidores y proveedores (incluida la propia Volkswagen) ya han tomado la delantera.

La Comunitat Valenciana dispone, no obstante, de instrumentos para convertir la incertidumbre en oportunidad: planificar el suelo industrial de forma ordenada, atraer proyectos con calendarios verificables y vincular incentivos a hitos concretos (inversión realizada, empleos creados, contratación de proveedores locales). La gestión pública responsable pasa por ser exigente en la firma de compromisos. Sagunt y Almussafes deben servir como aprendizaje para asegurar el futuro industrial con una estrategia que combine ambición y rigor.

El proyecto de una gigafactoría de Tesla en Cheste alimenta las expectativas de crecimiento económico, pero hoy sigue sin fecha de aterrizaje. Transformar la esperanza en empleo y tecnología precisa de pasos medibles, acuerdos firmes y una política industrial que premie la ejecución, no la intención.