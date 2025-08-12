Opinión | Tribuna
Benjamí Mompó Peruga
Un 12 d'agost sense polítiques de joventut
Escric aquestes línies una setmana després d’haver deixat de ser jove oficialment, segons la Llei valenciana de joventut que defineix com a persona jove a totes aquelles que comprenen des dels 12 fins els 30 anys, sense haver notat pràcticament cap canvi. La vida segueix igual. I no em referisc únicament a mi sinó que també podem aprofitar aquesta frase per a reflexionar sobre l’actualitat de la societat valenciana des d’una perspectiva jove.
Sovint, i permeteu-me que encara m’incloga en aquest col·lectiu que al País Valencià frega el milió de persones, se’ns estigmatitza de manera recurrent i se’ns qüestiona a cada pas que donem. Però, aquest serà el primer 12 d’agost després de la Dana, i podem recordar quan gràcies a les tasques de solidaritat de la joventut en els municipis afectats per la tragèdia fórem reconeguts per tota la ciutadania, fins i tot vam aconseguir acordar una declaració institucional a les Corts Valencianes per a donar el protagonisme que la joventut es va guanyar.
Ara bé, el reconeixement popular i institucional és fantàstic i just, però el que realment necessita el col·lectiu més vulnerable de la societat davant qualsevol crisi és que el seu govern faça polítiques que permeten desenvolupar el seu projecte de vida en condicions òptimes.
Precisament, el contrari del que està fent el Consell de Carlos Mazón en aquests dos anys de legislatura on han esborrat del mapa determinades polítiques que funcionaven, amb els governs de Ximo Puig, per a desgràcia de milers de joves valencians i valencianes.
En els últims dies hem conegut que els programes d’ocupació juvenil que han donat un any de treball a més de 120.000 joves des de 2016 tampoc continuaran. Uns contractes que atorgaven un any d’experiència, tan necessari per a la inserció en el mercat laboral, amb un sou digne. Açò repercutirà també en centenars d’ajuntaments de tot el territori, especialment aquells més menuts que no disposen quasi de personal en la plantilla municipal, que deixaran de prestar serveis als seus ciutadans. Què en pensaran els alcaldes i les alcaldesses del Partit Popular sobre això?
En matèria d’habitatge, la nul·la voluntat política, la ceguera ideològica i la repetició de mantres neguen a joves i famílies la possibilitat d’accedir a una vivenda digna. El PP trau pit per la creació d’un aval de l’IVF per “joves” (fins a 45 anys!) per a la compra de vivenda i sense límit de renda. Però des que Mazón és President la taxa d’emancipació ha caigut en dos punts i tan sols el 14,1% de joves valencians viu fora de casa dels seus pares. Quines conclusions podem traure? A mi, m’espanta pensar que el Partit Popular s’està excusant en els joves per a beneficiar les rendes més altes amb diners públics.
Mentrestant, retallen en ajudes al lloguer i la Conselleria de Vivenda rebutja més sol·licituds de les que concedeixen en el bo lloguer jove. Al voltant de 7000 persones s’han quedat fora en l’última resolució publicada al DOGV el passat 5 d’agost. Els preus del lloguer són una espiral que no toca sostre i la regulació dels preus per aplicar. És negligència o maldat?
Aquests són alguns dels exemples del que li importen al Consell de Mazón les persones joves, com quan van anunciar un nou Pla Valencià de Salut Mental, que en realitat retalla en 12 milions d’euros el que va aprovar el govern del Botànic, i en cap apartat es fa referència a joves excepte quan es parla d’addiccions, com si eixe fóra el problema.
Celebrem el 12 d’agost, dia de la joventut, sense cap política de joventut útil que aprofite per a fer del nostre futur un poc millor del que tenim i per descomptat no retrocedir.
- Lo que esconde el nuevo cauce tras la dana
- Raúl Vila, jefe de playas de la Malvarrosa: 'La mayoría de los rescates ocurren por no respetar el color de la bandera
- Cierre de las playas por contaminación: 'Hay que recorrer la acequia y buscar los puntos negros
- Aemet advierte: Lo peor de la ola de calor llegará a partir de mañana
- De mítica discoteca en Torrent a complejo de viviendas
- El compañero de vuelo del piloto fallecido: 'Si Narciso intentó aterrizar es porque estaba seguro de que podía
- Grave accidente en la Granadella de Xàbia: un bañista sufre profundos cortes causados por una hélice
- Un concejal de Oliva advierte con antelación de controles antidroga con perros adiestrados