Canibalismo político... y algo más

Desde hace años acudo siempre a los artículos políticos de Ortega y Gasset para intentar comprender nuestra actualidad. Este verano lo recordaremos por muchas noticias a nivel nacional e internacional, pero las crisis de los currículums y Torre Pacheco pueden marcar unos de los termómetros a partir de los que vamos a medir las pugnas políticas que se van a dar en septiembre y octubre. El pensador español publicó el 16 de julio de 1915 y el 17 de marzo de 1918 dos artículos que describen al dictado lo que estamos viviendo. Los títulos no dejan lugar a dudas: “Matonismo periodístico” y “Fabricantes de rencor” respectivamente.

En el primero dice lo siguiente: “En la política antigua, la manera de deshacerse de un adversario era pagar a un asesino para que lo matase; hoy basta con pagar cualquier mercenario de la pluma para que le injurie y calumnie; a ser posible, para que lo mate civilmente”. Ortega denuncia que muchos semanarios y periódicos están atrapados en el escándalo ahondando en el estercolero de la sociedad. ¿Qué diría hoy ante el mundo digital donde se dan miles de publicaciones y plataformas investigando hasta el último detalle personal y familiar del político? La cuestión es que establece una diferencia clara entre el político y el periodista, distinción que hoy, en muchos casos, ya no se da. Hay periodistas de partido, a sueldo, donde se multiplican en las tertulias defendiendo lo indefendible siendo más fieles a unas siglas que el propio político. La búsqueda del escándalo y la judicialización de la política han sustituido al argumento y a la discusión política. Hoy en España hablar con seriedad y tranquilidad de cualquier cuestión se ha convertido en una utopía, aunque de lo que se trate afecte de lleno a la realidad diaria de la ciudadanía.

En el segundo, argumenta: “Desde hace siglos, pero especialmente desde hace años, gobierna a España el rencor, esa pasión destructora que, con un vocablo bien expresivo, llamamos también encono. Se olvida deliberadamente que un pueblo es la unión de elementos antagónicos a quienes solo puede mantener juntos una tarea común, la colaboración en un ideal”. Hoy se aplica a rajatabla el siguiente principio: “Divide y vencerás”. Se exalta lo que nos desune, las diferencias, no para construir, sino para destruir. Los nuestros y los otros, los españoles de bien y los que no piensan como yo están condenados al ostracismo y a perder incluso el derecho al aire que respiran. Lo de Torre Pacheco clama al cielo. Vox quiere hacer política desde el enfrentamiento, encendiendo la calle para despertar los instintos más primarios de identidad y pertenencia. Es la misma forma de actuación que llevan los partidos nacionalistas e independentistas a través de la lógica de charnegos y maketos. Todo ello se traduce en financiaciones singulares como si la ciudadanía se marcara por el origen y el lugar de nacimiento, por la lengua y la cultura adoptada.

Esto nos lleva a ese algo más y es qué clase política necesitamos. En Mirabeau y el político Ortega trazaba el problema en el que hoy estamos. ¿Es posible superar este canibalismo político al que asistimos a diario? ¿Sólo cabe ejercer la política desde la autodestrucción y la mentira? ¿No son posibles proyectos comunes y de país?