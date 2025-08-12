Opinión
Cròniques austrohongareses
La coberta del darrer llibre de Francesc Bayarri, “Cròniques austrohongareses”, és ben significativa: una pila de tipus mòbils amuntegats caòticament evoquen les runes d’aquella impremta manual on els linotipistes s’afanyaven a construir artesanalment síl·labes, paraules, frases, paràgrafs, pàgines... Una imatge lligada històricament al periodisme, professió i vocació de l’autor. El periodisme suscita moltes de les reflexions de les “Cròniques austrohongareses”, una mena de dietari que Bayarri enceta en gener del 2023 i conclou en desembre del 2024. El període de temps que comprén l’obra s’inicia amb la decisió de l’autor d’abandonar el ciberespai de les xarxes socials i finalitza amb la seua jubilació. El dietari és un gènere literari procliu a la intimitat, que l’autor conrea amb elegància i discreció. Naix d’una urgència: la constatació de trobar-se a les portes de la jubilació, un moment vital del qual no van poder gaudir molts dels seus familiars estimats. La presència latent de la mort, en certa manera, ha esperonat l’autor a no ajornar per a un demà incert estes “Cròniques austrohongareses”, a satisfer la necessitat de posar per escrit l’empremta de la seua mirada a una quotidianitat farcida tant d’esdeveniments colpidors (Ucraïna, Gaza, el canvi polític a la Generalitat, la dana...) com de fets senzills que van configurant el dia a dia de l’escriptor. I a través d’este dietari descobrim també múltiples llibres i pel·lícules que han marcat la personalitat de l’autor. Tot un conjunt de reflexions senzilles i directes, escrites sense ànim de pontificar. I això s’agraïx de manera especial. Bayarri està curat de l’arrogància pròpia en què incorren sovint els intel·lectuals. I crec que no cau en este vici perquè és conscient de la feblesa humana, de la inclinació natural de les persones cap a l’enveja, la presumpció, la intriga, la injustícia... en definitiva, d’allò que la Bíblia –un dels referents d’estes Cròniques– definix com el “pecat original”.
Tanmateix, eixa percepció negativa de la naturalesa humana no l’aboca a un escepticisme cínic, ni a caure en els braços de l’estoïcisme tan de moda ara (són molt recomanables les seues reflexions al voltant d’este “revival” filosòfic). Bayarri no renuncia a denunciar la injustícia, però sí que evita posar sistemàticament els altres com a boc expiatori i fa una crítica honesta de la complicitat, tant personal com d’altres “compagnons de route” progressistes, en allò que Emmanuel Mounier qualificava com el “desordre establit”: “busquem coartades massa imaginatives per a les nostres dimissions ètiques”. Però, malgrat l’adversitat del moment històric que ens ha tocat viure, on la violència i l’odi impregnen el discurs polític i els mitjans de comunicació, llegint el llibre s’albiren brins d’esperança nodrits en part per una confiança en el Dret, si més no en la transversalitat dels drets humans com a criteri moral internacional, una convicció nascuda probablement al recer de les classes que vam rebre fa més de quaranta anys en les aules de la Universitat de València de la mà de professors com Javier de Lucas. Un Dret, però, que cal reivindicar coralment, de bell nou, a través de plataformes cíviques.
El periodisme, com hem dit adés, està ben present en esta obra, tant a nivell de les seues pròpies experiències personals, com en les referències recurrents a figures com Oriana Fallaci, Klaus Kraus, Stefan Zweig o els valencians JJ Pérez Benlloch o Vicent Ventura. Pel que fa a la seua experiència periodística, a desgrat de la frustració d’haver constatat que “el món no ha canviat un sol mil·límetre per les meues aportacions”, l’ofici li ha reportat també satisfaccions inesborrables com les que van suposar, en termes de dignitat per a les persones afectades, el reportatge sobre la prostitució en l’avinguda de l’Oest, una de les pàgines més emotives del llibre.
Són moltes les coincidències de parer que m’han suscitat la lectura del llibre. Potser siga en part per ser “companys de quinta” (malgrat haver sigut objectors!). Potser per una amistat remota conreada a la Facultat de Dret, al caliu de la nostra comuna sensibilitat valencianista. Però, com no podia ser d’altra manera, també hi ha algunes discrepàncies. De totes elles, només n’esmentaré dos. L’autor es considera periodista, però no es reputa escriptor; una percepció que considere errònia i injusta davant una obra sòlida iniciada l’any 2001 amb el premi València de Literatura per “L’avió del migdia”, i títols com ara “Febrer”, “Cita a Sarajevo” –un llibre apassionant que vaig llegir àvidament en una vesprada– o “Matar Joan Fuster (i altres històries)”. I la segona discrepància –i potser la més important– és la seua asseveració que “això d’Àustria-Hongria és un vici del qual hauria de poder eixir fàcilment, com vaig aconseguir-ho amb la ingesta de carn o en abandonar el seguiment de l’esport d’elit”. No, Francesc, l’imperi ha de continuar, si més no en l’imaginari simbòlic de les lectures de Zweig o Roth, el surrealisme de pel·lícules com “El Gran Hotel Budapest” o la bellesa modernista del bitllet de 10.000 corones estampat en totes les llengües de l’Imperi Austohongarés.
