La Constitució Espanyola arreplega dins del Títol I. Dels drets i deures fonamentals, l'article 18 on s'assegura que, amb la norma fonamental, 1. Es garantix el dret al'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge pròpia. És a dir, que no és un dret que hages de reclamar. És una garantia que la democràcia et reconeix. El 6 de desembre de 1978, quan es va ratificar per referèndum la Constitució, jo tenia 13 anys. Em vaig estrenar en les votacions amb un altre referèndum, el de l'entrada a l'OTAN, i des d'aquell moment he votat sempre, no n'he saltat cap ni una; però la carta magna es va aprovar sense el meu vot. I em dol.
Em dol perquè tot i haver-hi alguns articles que no compartisc, sobretot el Títol II, de la Corona, i en especial el 56 que assenyala la inviolabilitat de la persona del rei i que no està subjecta a responsabilitati el 57 que atorgapreferència a l'home davant de la dona, crec que ha permés assegurar un marc legal per a la convivència. Amb molt de marge de maniobra, és clar, però amb molt de recorregut encara per desplegar, si es vol. Sempre he pensat que l'article 3, que apareix en el Títol preliminar, s'havia quedat curt i que el deure de conéixer i el dret d'usar les altres llengües oficials de l'Estat havien d'estar tan explícitament reconegudes com el castellà. Però ara em sorprenc havent de reclamar que es respecte l'article 3, i en concret l'apartat 3: «La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d'especial respecte i protecció».
Com hem arribat ací? Estem vivint descrèdits continus d'elements claus de la societat en democràcia. Des del dret a l'honor, banalitzat en tertúlies i massacrat en les xarxes socials; els partits polítics, qualificats tots de corruptes, els sindicats, de venuts; els empresaris, abusadors i els immigrants, delinqüents. Res no escapa del rumor ni la maledicència. I la dada no mata el relat; perquè és més fàcil engolir-te una mentida, per grossa que siga, que reconéixer que malgrat els casos denunciables, són molt més els honrats que els malfactors. El discurs de cunyats és el rei en les barres dels bars i en les sobretaules i tots hi hem caigut; però açò se n'està eixint de mare i comença a fer por.
