Opinión | Al tall al tall
Internautes amb neurones cremades
No havíem digerit encara la notícia del veto al culte musulmà a Jumilla, quan ja ens toca vomitar-la perquè una altra l’arracona: alguns usuaris de xarxes socials s’alegren de l’incendi de la mesquita de Còrdova, pel seu origen musulmà. Les mostres d’islamofòbia són tan frívoles que han emprenyat a molts internautes que les han contestat. Aquest fet constitueix un pèssim símptoma de la irresponsabilitat amb què els racistes empren paraules sense valorar la càrrega de significació que contenen. Opinions que demostren que les paraules poden servir per expressar idees, però també per encobrir la seua absència. Mai en la història de la humanitat l’estupidesa s’ha manifestat de forma tan crua com en eixos espais d’impunitat, que no de llibertat, que són les xarxes socials.
L’apologia de la idiotesa que practiquen aquells que s’alegren de l’incendi de la mesquita no té res a veure amb allò que s’anomena “guerra cultural”. És propi de caps de suro, segurament per falta de rec cerebral o per culpa d’un coeficient intel·lectual per sota dels mínims recomanables. Perquè cal tindre les neurones cremades com una vaca boja per alegrar-se que es pegue foc a un monument de valor històrico-cultural incalculable i patrimoni de la humanitat. Però ja se sap, l’estupidesa, que no coneix límits i és contagiosa, és una malaltia curiosa: no la pateix qui la té, sinó aquells que l’envolten.
És el racisme, estúpids!, diu algú refent l’expressió que impulsà Bill Clinton a la Casa Blanca; tot i ser més adient la frase al revés: és l’estupidesa, racistes!, i “contra l’estupidesa no tenim defensa”, deia l’antinazista alemany Bonhoeffer. Impossible raonar amb usuaris agressius que, lluny d’argumentar, insulten i desqualifiquen omplint els fòrums de tantes vulgaritats que acaben semblant les parets dels urinaris públics. El tema, naturalment, té més vessants, però no totes són tan fàcils de diagnosticar en un món en què, emparats en la comoditat de l’anonimat, molts tímids s’han transformat en bèsties virulentes.
- Lo que esconde el nuevo cauce tras la dana
- Raúl Vila, jefe de playas de la Malvarrosa: 'La mayoría de los rescates ocurren por no respetar el color de la bandera
- Cierre de las playas por contaminación: 'Hay que recorrer la acequia y buscar los puntos negros
- Aemet advierte: Lo peor de la ola de calor llegará a partir de mañana
- De mítica discoteca en Torrent a complejo de viviendas
- El compañero de vuelo del piloto fallecido: 'Si Narciso intentó aterrizar es porque estaba seguro de que podía
- Grave accidente en la Granadella de Xàbia: un bañista sufre profundos cortes causados por una hélice
- Un concejal de Oliva advierte con antelación de controles antidroga con perros adiestrados