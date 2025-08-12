Internautes amb neurones cremades

Opinión | Al tall al tall

No havíem digerit encara la notícia del veto al culte musulmà a Jumilla, quan ja ens toca vomitar-la perquè una altra l’arracona: alguns usuaris de xarxes socials s’alegren de l’incendi de la mesquita de Còrdova, pel seu origen musulmà. Les mostres d’islamofòbia són tan frívoles que han emprenyat a molts internautes que les han contestat. Aquest fet constitueix un pèssim símptoma de la irresponsabilitat amb què els racistes empren paraules sense valorar la càrrega de significació que contenen. Opinions que demostren que les paraules poden servir per expressar idees, però també per encobrir la seua absència. Mai en la història de la humanitat l’estupidesa s’ha manifestat de forma tan crua com en eixos espais d’impunitat, que no de llibertat, que són les xarxes socials.

L’apologia de la idiotesa que practiquen aquells que s’alegren de l’incendi de la mesquita no té res a veure amb allò que s’anomena “guerra cultural”. És propi de caps de suro, segurament per falta de rec cerebral o per culpa d’un coeficient intel·lectual per sota dels mínims recomanables. Perquè cal tindre les neurones cremades com una vaca boja per alegrar-se que es pegue foc a un monument de valor històrico-cultural incalculable i patrimoni de la humanitat. Però ja se sap, l’estupidesa, que no coneix límits i és contagiosa, és una malaltia curiosa: no la pateix qui la té, sinó aquells que l’envolten.

És el racisme, estúpids!, diu algú refent l’expressió que impulsà Bill Clinton a la Casa Blanca; tot i ser més adient la frase al revés: és l’estupidesa, racistes!, i “contra l’estupidesa no tenim defensa”, deia l’antinazista alemany Bonhoeffer. Impossible raonar amb usuaris agressius que, lluny d’argumentar, insulten i desqualifiquen omplint els fòrums de tantes vulgaritats que acaben semblant les parets dels urinaris públics. El tema, naturalment, té més vessants, però no totes són tan fàcils de diagnosticar en un món en què, emparats en la comoditat de l’anonimat, molts tímids s’han transformat en bèsties virulentes.

