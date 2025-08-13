Ciudadana Oltra

Oltra, recibida entre aplausos en el acto de la UCE, en València. / JM López

“¿Qué está haciendo la izquierda?”. “No sé si está en una especie de letargo, y lo que veo me preocupa”. “Hemos de dejar de contemporizar con la derecha”. “Tenemos que ser osados y osadas”. “No tenemos que poner paños calientes”. “Sin pluralidad la democracia padece”.

“La socialdemocracia murió ¡viva la revolución!” exclamaría Mónica Oltra y en ese momento el público reunido en una de las Conferencias de Verano organizadas por la Unión Comunista de España (UCE) aplaudió a la política y abogada.

“Treinta y siete camaradas” han preparado y diseñado estos actos, indicó el viceportavoz de Recortes Cero y portavoz de PararLaGuerra.es, Joan Enric Cunyat, presentador del evento.

Actualmente es incuestionable la estrategia de competencia agresiva y poco ética de la derecha y ultraderecha a fin de lograr atornillarse al poder como sea, aupando sin resquemor a papanatas petardistas polarizantes de doble moral sin discurso, sólo panfletos.

“En este momento nos enfrentamos” –se admita o no- a la necesidad de “la supervivencia colectiva”. “Nos estamos expulsando unos a otros de nuestras ciudades”. “Hay que volver a la comunidad”. “Ser interdependientes entre nosotros”, arenga la ex vicepresidenta de la Generalitat valenciana. Hace cincuenta y dos años el estadounidense doctor honoris causa en parapsicología Alan Vaughan confirmó: “Al parecer, hay grupos de personas que se ven atraídas por planes de acción comunes (…) logrando así resultados sorprendentes, que ninguno de los individuos hubiera podido alcanzar por sí mismo”.

Perfecto, perfecto. Pero. Una vez en los “sillones”, ¿que hacen los partidos denominados de izquierda? Medias tintas. Achantar. No cumplir con derogaciones prometidas. No blindar avances en derechos de la población y de otros seres vivos. ¿Hacer un Von der Leyen?

La pancarta del encuentro anunciaba: “Preparando el Congreso. Una alternativa revolucionaria para la era Trump”.

¿Era homónima para el superproductor de matanzas genocidas y persecuciones, aporofóbico y xenófobo Trump? ¿Para el convicto y violador de la Constitución estadounidense? “¡Es un tío muy peligroso!”. “¡Lo que quiere que sepamos es que aquí manda el más fuerte!”. “En absoluto es un payaso”. Trump, aun intuyendo que “no le va a salir bien lo de los aranceles” mantiene ese pulso mientras sus notables de la guardia pretoriana “están en la privatización de territorios”, glaciares, tierras públicas, propiedades federales, espacio exterior, suelo y recursos naturales, tierras indígenas, proyectando a la par invasiones –adquisición por la fuerza- de Groenlandia y de infraestructuras geo-económicas como el Canal de Panamá. Dijo Trump en la Casa Blanca: “No va a ser necesario que compremos nada, vamos a ser dueños de Gaza. No tenemos por qué comprar nada. No hay nada que comprar”, según recoge el artículo del profesor de comunicación Alberto Toscano y de la investigadora asociada en el Centro de Estudios Palestinos y docente en derecho de la propiedad Brenna Bhandar. “En Estados Unidos y Canadá se han celebrado ferias inmobiliarias en las que se ponen a la venta territorios –palestinos- ocupados”.

“La bestia que genera Trump” es insaciable.

Recalcar que la vinculada disidencia del universo fan en las plataformas, comunidades online y foros se enfrenta al totalitarismo trumpiano comprando asientos en eventos del “presidente naranja” para dejarlos vacíos.

“Hacía mucho que no escuchaba la palabra camarada” confiesa Oltra a un público mayoritariamente de UCE y presencia de militantes de Podemos Valencia y Compromís.

¿Qué impide que “lo viejo no acabe de morir” y lo nuevo de nacer en España? ¿A qué viene tanta solución que no soluciona? Es como “cuando una pareja está fatal” y lo que surge es “oye, ¿por qué no nos casamos?”.

Rufián, diputado y portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), “es el único que se sale del molde”. Su propuesta “para ir a una candidatura unitaria”, “a mí me parece bien”. “En este momento hay que saltarle a la gente la tapa del delco (pieza esencial para el encendido)”. “¿Va a tocarle las narices por arriba?”. “Yo lo intente y lo conseguí” -tal parece-, declara Oltra. ¿Generará la izquierda una potente submarca -como lo ha hecho la derecha- para no perder el target (objetivo) en la matemática política? ¡A jugar! se alentaba televisivamente en la década de los noventa. ¡A jugar! porque sólo faltan un par de años para las votaciones generales.

Como en todo entramado -atado y bien atado-: “La bestia morirá matando”.

¿Cuándo los “mass media” dejarán de hacerle publicidad solapada a la ultraderecha con palabras como: auge, afianzar, crecimiento, ascenso, avance, normalización, resurgimiento? ¿Influencers, blogueros y tuiteros monetizando dando la matraca con mensajes patrioteros, xenófobos, violentos y fascistas adecuados a perfiles irreflexivos? La venta dura de cualquier producto –incluido el político- es exitosa cuando el cliente es de “poca sofisticación”, afirma el empresario y escritor Peter Hingston. ¿Por qué los medios mainstream (pedominantes) apenas citan partidos de izquierdas, humanistas, animalistas, comunistas, de juventudes socialistas, republicanos? ¿Será factible lo propuesto por Rufián o es una serpiente de verano?

“Estamos siempre hablando de lo que dicen ellos”. “Hay que jugar en nuestro campo”.

“Hemos de volver a las palabras compasión, empatía”, vocablos desbancados por el soma tecnológico donde “cuanto más cruel es el ataque al adversario más “likes” (me gusta) tengo y más contento me voy a mi casa”, operativo que la izquierda “está practicando”. Oltra puntualiza que: “Cuando uno está en el gobierno tú no vas machacando, vas escuchando”. ¿Por qué “la batalla de la derecha es derruir”? ¿Por qué aseveraciones morbíficas como “equiparar inmigración a delincuencia” son asimiladas por el mercado votante?

“La derecha es insaciable”. “Cuando pones unos mínimos viene la derecha y te dice que eso es insostenible”, -ovación general-.

“No basta con haber mostrado que los privilegiados, lejos de ser útiles a la nación, no hacen más que debilitarla y perjudicarla” afirmaría el ensayista francés Emmanuel Sieyès, teórico de la Revolución Francesa.

A día de hoy algunas naciones parecen haber atravesado un agujero de gusano temporal trasladándose a siglos pasados. ¿Intereses e imbecilidad alimentando mensajes podridos? ¿El síndrome del emperador como etiqueta cultural de la fórmula Maga (Make America Great Again) -de Ronald Reagan- copiada por Trump? ¿Qué sueñan las dictaduras? “Tengo gente en estado de sueño. Simplemente quería saber si la gente sueña mis sueños en lugar de los suyos”, comentaría la psicóloga clínica Helen Wambach.

“Un uno por ciento pretende vivir a costa de los demás” proclama Oltra.

¿Redistribución de la riqueza en planes gubernamentales? plantearía Nuria de UCE. “Si el derecho es algo que yo pueda pagar ya no es un derecho” aseveró Oltra. Edu otro miembro de Unidad Comunista de España pidió que la conferenciante hablase “de la respuesta de la gente” en la DANA, de colectivos ejemplarizantes como el de La Cantina de Ruzafa y la juventud solidaria, a lo que Oltra fijó: “El ejemplo perfecto de como la gente se moviliza ante el sufrimiento humano”.

“Noticias intensas como efímeras, todas hablan de lo mismo, esto no es algo casual”. “Veo así cosas muy raras” en este incesante scrolll (pasar pantalla). “Nuestro modo de vida tiene que cambiar”. “Nosotros también somos cómplices”.

“No necesitas diez millones de euros al mes”. Si alguien tiene tanto, si tiene “para mil vidas, le está robando la vida a novecientos noventa y nueve” personas. “Lo que no es sostenible es lo que nos roban”. El dramaturgo inglés del siglo diecisiete John Dryden exclamaría: “Maldita ambición, ¡que cara te compré!”.

“Los sindicatos tienen que hacer un pensamiento”.

La Unión de Sindicatos de trabajadores de Palestina-Gaza han lanzado un manifiesto a los obreros y obreras del mundo, “El grito antes de la muerte”, explicitando: “Exhortamos a los sindicatos mundiales a romper relaciones con el Histadrut (organización de sindicatos de Israel), esa organización sionista que finge representar a la clase trabajadora mientras avala el bloqueo a los trabajadores palestinos, justifica el genocidio en Gaza y es parte integral del sistema de ocupación israelí”

Adrián de UCE respecto al genocidio contra Palestina apunta “que nos jugamos el futuro”. La solución radical, especifica Oltra, “pasa por un bloqueo económico total” a Israel y “poner coto a la escalada armamentística”. “Esto es un tema económico”.

¿Qué quiere para el mundo, para Europa y para España, Trump? Preguntaron desde el auditorio. Mejor hacer la pregunta a la inversa: ¿Qué quiere el mundo? No ser el vasallo inmolado en la debacle del titán estadounidense. -Cuando un imperio cae siempre hace mucho ruido y precisa cash (dinero)-. ¿Por qué Europa ha de “ser el Paganini” de la debacle del dólar?

¿Por qué se ha permitido que la vida y el futuro de la población en España esté en manos de “entidades jurídicas mercantiles”? ¿Alguien legislará para “que las personas jurídicas no sean titulares de viviendas”? “¿Por qué se venden –las viviendas- a precio de saldo a los fondos buitres”? “El tema inmobiliario es donde más blanqueo hay”, de hecho en la “delincuencia organizada hay un gran blanqueo”, que se lo pregunten a cualquier vor ruso o al “ex conseller” valenciano el popular Rafael Blasco (Caso Cooperación). Hay que “¡ser más valiente a la hora de legislar!”. ¿Por qué “es imposible levantar el velo de esas S.A. (Sociedades Anónimas)”. “¡Una persona jurídica no vive en una vivienda!”. “El misterio de Fátima es más fácil de entender que lo de la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos –inmobiliarios- Procedentes de la Reestructuración Bancaria)”, ironizaría Oltra.

“¡Que vienen los rusos!”, película del director y actor canadiense Norman Jewinson, da pie perfectamente al dictamen de Oltra al aseverar: “¡Rusia no nos va a invadir!”. “Alguien está alentando fantasmas”. G. L. Dickinson, politólogo y filósofo pacifista planeó la “Liga de las Naciones” (predecesora de las Naciones Unidas) en el siglo diecinueve, entre sus frases citar: “Las naciones son perfectamente capaces de dejar sin recursos a todos los demás aspectos de la vida-educación, higiene, viviendas, sanidad pública, todo lo que contribuye a la vida, física, intelectual, moral y espiritual –a fin de mantener sus armamentos-“.