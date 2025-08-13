Del escrutinio al escarnio: ¿quién querrá entrar en política?

El excomisionado del Gobierno para la Recuperación tras las dana, José María Ángel. / J. G.

El verano de 2025 nos plantea una pregunta incómoda: ¿puede un error puntual borrar la trayectoria de una vida? En la mayoría de los ámbitos valoramos a las personas por el conjunto de su carrera: un médico no pierde su reputación por un fallo judicial si ha salvado cientos de vidas; un maestro no deja de ser un buen profesional por un mal curso. Sin embargo, en política, bastan una irregularidad administrativa o un título dudoso para que una persona sea lapidada públicamente y se olvide todo su servicio.

El drama del excomisionado para la DANA José María Ángel es un ejemplo desgarrador. Tras un informe de la Agencia antifraude sobre un título presuntamente falso, renunció a su cargo y poco después fue hospitalizado tras intentar suicidarse. Quienes le conocemos decimos que es una persona íntegra, con principios, y que hasta ese momento había hecho muy bien su trabajo. Pese a ello, sufrió una campaña de hostigamiento que le llevó al límite. ¿Qué sociedad queremos ser si aceptamos que un tropiezo, aún no juzgado, anule una vida entera?

La política no puede convertirse en un arma de acoso y derribo y la deshumanización del debate público nos aboca a un escenario en el que nadie quiera dedicarse al servicio público. No se trata de justificar errores, sino de advertir que la crítica legítima no debe degradarse hasta el escarnio público que anula cualquier presunción de inocencia y destruye vidas.

Cuando la crítica se convierte en linchamiento, cuando cualquier irregularidad se equipara a corrupción y se instrumentaliza para humillar al adversario, corremos el riesgo de expulsar de la política a cualquiera que no sea perfecto. La sucesión de revelaciones y rectificaciones sobre currículos ha generado una espiral de “y tú más”. Si no queremos que la transparencia devenga en lapidación hay que valorar la trayectoria global de las personas antes de crucificarlas.

No se trata de blanquear a quien engaña ni de impedir investigaciones. Las instituciones deben actuar con firmeza, y la transparencia es un deber. Pero la crítica ha mutado en discursos de odio que deshumanizan al adversario. La polarización extrema convierte la rivalidad en enemistad, alimenta la difusión de bulos y provoca un bloqueo permanente de las instituciones.

Las estrategias de “acoso y derribo” no solo perjudican la convivencia democrática sino que causan hartazgo y radicalización en la ciudadanía. Cuando el foco está en destruir al otro en vez de debatir propuestas, desaparece la confianza en la política como herramienta para mejorar la sociedad.

Ese fango ha hecho florecer fenómenos como Se Acabó la Fiesta. La actitud del PP y de Vox está alimentando a estos grupos antisistema al descalificar a sus adversarios de manera sistemática. Cuando se repite que el Parlamento es un circo y que el Gobierno es ilegítimo, se abre la puerta a quienes prometen arrasar con todo. El resultado es la desafección de amplios sectores sociales que abrazan mensajes simplistas y populistas. La polarización no solo destruye reputaciones individuales, sino que mina la confianza en el sistema y hace que el insulto sustituya al argumento.

Es legítimo exigir responsabilidades a quienes mienten o abusan de sus cargos. Pero también es necesario evitar que el escrutinio se convierta en escarnio. La carta de José María recordaba que llevaba cuarenta años en la administración y denunciaba que desde su designación como comisionado para la DANA ha sido objeto de una campaña de inquina que se extendió a su familia. Cuando la crítica no se limita a los hechos, sino que entra en el linchamiento personal, se traspasa una línea peligrosa.

Como ciudadanía deberíamos reivindicar una política exigente y honesta, pero también más humana. No todas las falsedades son iguales. Lo justo es investigar y sancionar cada caso en su justa medida. Convertir cualquier error en un crimen de Estado no fortalece la democracia; la desgasta.

La política es un servicio público, no un vertedero de odio. La sociedad necesita recuperar la distinción entre adversario y enemigo. Un adversario es alguien con quien discrepo en ideas y proyectos; un enemigo es alguien a quien deseo destruir. Cuando confundimos ambos, la convivencia se resiente. El caso de José María Ángel, con su dramático desenlace, demuestra que podemos llevar a una persona al límite por una presunta irregularidad de hace cuatro décadas. La prensa y las redes han contribuido a convertirle en el villano de una película en la que, paradójicamente, él era el encargado de reparar los daños de una catástrofe natural.

Necesitamos recuperar el debate argumentado y la crítica constructiva. A los responsables públicos se les debe exigir que sean escrupulosos con sus trayectorias y transparentes con su formación. Y cuando se detecten irregularidades, que se investiguen con rigor. Pero los ciudadanos debemos rechazar las campañas de acoso y el lenguaje de exterminio político. Porque cuanto más barremos a la política al fango, más terreno damos a los falsos salvadores que medran con el descrédito de las instituciones.

En definitiva, la lección de este verano debería ser un llamamiento a la sensatez. En la lucha política caben la crítica y la denuncia, pero nunca la deshumanización. Cada vez que cruzamos esa línea, que convertimos un error en una hoguera mediática o que alimentamos el “y tú más”, debilitamos nuestra democracia y alimentamos a quienes sólo quieren verla arder. No lo olvidemos: sin respeto por las personas, no hay política que aguante.