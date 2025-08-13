Hable ahora o calle para siempre

Un campo de refugiados en Ciudad de Gaza. / AP

Cuando somos pequeños cometemos muchos errores, nos caemos varias veces, no obedecemos a nuestros padres o engañamos, incluso a nosotros mismos. Cuando somos pequeños hay veces que no sabemos distinguir lo que es mejor, lo que está bien y lo que está mal. No nos levantamos ante injusticias aun a sabiendas de que lo son, nos callamos cuando no debemos y también hablamos más de la cuenta.

Pero en algún momento por el camino empezamos a aprender y dejamos de ser pequeños para pasar a ser jóvenes. Aprendemos a diferenciar el bien del mal, o por lo menos a intentarlo; aprendemos qué es la justicia y empezamos a tener noción de lo injusto; nos levantamos por lo que nos importa y nos damos cuenta de que nuestras acciones pueden hacer la diferencia.

Al menos eso creíamos. Desde hace un tiempo todo lo que a los jóvenes nos habían enseñado está en duda. Nos animaron a luchar para ser oídos, a tomar parte de la actualidad y a defender unos derechos. Nos habían enseñado que existen medidas de protección, derechos humanos y convenciones y tratados internacionales que se deben cumplir. Nos dijeron que, pase lo que pase, existe justicia, pero poco a poco se ha ido difuminando, y desde hace un par de años prácticamente se ha borrado.

Somos testigos de los hechos más horribles que se pueden cometer contra una población, contra la juventud y contra la infancia. Testigos a tiempo real y en directo, por todas las vías y medios. Los que marcaron en el calendario el día internacional de la juventud se han olvidado de esta en Gaza.

Nos dijeron que si queríamos algo había que luchar, que la juventud no se moviliza, que estamos estancados. Y nosotros les hemos demostrado lo contrario, pero no hay respuesta. Nos quieren luchadores hasta que de verdad hay algo por lo que luchar.

Si de los errores se aprende, de este es del que más aprenderemos. De todos los errores que se pueden cometer, abandonar a millones de personas, vender el silencio de la comunidad internacional y ser testigos mudos de un genocidio, será el más grande. Ante la inacción de los que sí tienen poder, nos queda pronunciarnos y exigir a las organizaciones políticas y sociales que también lo hagan y, como la Fundación por la Justicia, denuncien la situación públicamente.

Aun soy joven, o al menos me identifico como tal, ¿cómo puedo escribir en el Día Internacional de la Juventud sobre la belleza de esta si lo único internacional que debería importar es que a mis propios coetáneos los están masacrando de las formas más crueles posibles en Gaza? ¿cómo voy a alabar a los maestros de mi generación si ahora lo único que siento es vergüenza? ¿cómo no voy a aprovechar mi voz en este medio para hablar de injusticias si eso es lo que me enseñaron?

Si algo he aprendido, si algo me ha quedado, es que ahora somos adultos, jóvenes, pero adultos, y más que nunca nos toca hablar y posicionarnos por lo que creemos justo si no queremos cargar a nuestras espaldas con la culpa de haber callado.