Macastre, capital cultural valenciana
Dies enrere, el municipi de Macastre va fer pública la seua candidatura a la Capitalitat Cultural Valenciana 2025, un reconeixement que promou la Generalitat i que pretén assenyalar determinades localitats menudes i mitjanes –que no siguen principals, en tot cas– com a espais de referència. I, en aquest sentit, no hi ha dubte que la població de la Foia de Bunyol presenta un extens currículum cultural que arrela en el segle XIX i que, durant les darreres dècades, ha experimentat un sòlid impuls.
D’aquesta manera, una de les circumstàncies que més cridarà l’atenció de les persones que visiten Macastre per primera vegada és la quantitat d’escriptors que donen nom als seus carrers: Eduard Escalante, Vicent Blasco Ibáñez, Teodor Llorente, Manuel Sanchis Guarner, Miguel Hernández, Manuel Millàs... No és habitual que una localitat de 1.500 habitants homenatge tants autors. La causa, cal buscar-la en els molts atractius naturals –paisatge, clima, fonts...– que engalanen Macastre; i que, a finals del vuit-cents, li permeteren convertir-se en la destinació turística de diversos protagonistes del moviment literari de la Renaixença –sempre encapçalats per Escalante, que sovint hi organitzava representacions teatrals i desfilades populars.
Amb l’inici del segle XX, l’activitat social, cívica i cultural hi continuà, tal com evidencien: d’una banda, la visita que en 1901 hi realitzaren els membres del Centre Excursionista de Lo Rat Penat; i, d’una altra, les colònies escolars que s’hi celebraren en els anys 20 i 30. L’adveniment de la democràcia facilità que l’Ajuntament continuara treballant per augmentar el prestigi cultural que sempre havia caracteritzat la localitat. I és així que els darrers consistoris –presidits per María José Casero i Vicente Montó– han aconseguit elevar la població fins a uns nivells culturals certament envejables, tal com demostren els múltiples concerts, exposicions i representacions que s’hi han celebrat –entre les quals cal destacar les que portà a terme el projecte universitari i teatral d’àmbit europeu Escena Erasmus–; i també, la creació del Consell Municipal de Cultura, que està integrat per una vintena de representats de totes les disciplines artístiques.
Sens dubte, Macastre mereix ser distingit com a Capital Cultural Valenciana. La seua aposta secular i decidida per la cultura com a punt de trobada i nexe de cohesió social i promoció econòmica així ho acredita.
