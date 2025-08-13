Opinión | NI UN MOMENT DE GLÒRIA
Mazón, una titella en mans de Vox
Els vents del totalitarisme, com un nou genet de l’Apocalipsi, vegada va cavalcant, cada vegada més, per més terres al llarg del món. La extrema dreta,malgrat que la menyspreen, cada dia s’embolcalla en la bandera de la democràcia per aprofitar les eines que aquesta ofereix per anar fent via enganyant la gent amb l’esquer d’una nova manera de fer política. Els més coneguts exemples els tenim en Trump que, des de la seva poltrona a la Casa Blanca, amenaça el món amb les seues erràtiques polítiques i la seua prepotència, amb una tirania pròpia de qualsevol dictador de república bananera, altre que tal es Vladímir Putin que, des de la seua talaia del Kremlin, no dubta en eliminar el seus enemics polítics utilitzant les velles tècniques que va aprendre en els seus temps d’alt funcionari de la KGB, i, des de Israel, Netanyahu, alumne d’honor del nazisme alemany, no dubta en passar-se les resolucions de l'ONU per l’engonal i continuar, fins l’extermini, amb la seua acció genocida contra el poble palestí a Gaza. Hi ha més, com Meloni, Orban o Le Pen, però aquests son petits imitadors i seguidors de la política ultradretana que estan aplicant els tres citats en primer lloc.
No podem dir que en els últims temps la extrema dreta, pur i dur feixisme, ha tornat als nostres pobles i ciutats perquè realment mai va desaparèixer, aquí mort el gos no va acabar la ràbia. La extrema dreta disfressada va continuar aferrada al poder i cinquanta anys més tard la tenim instal·lada a les institucions i a la societat civil: la judicatura, l'exèrcit, l'església i el capital no van fer net després del 20-N i la tan lloada Transició, més o menys, va seguir els consells de Tomasi en la novel·la El Guepard “que tot canviï perquè tot continuï igual”, i de un dia per l’altre el país va omplir-se de demòcrates de “tota la vida”, fins i tot Fraga que havia signat el “conforme” a l'afusellament de Grimau, va tornar de l'ambaixada de Londres vestit de demòcrata per posar els fonaments de l’actual Partit Popular.
I un esqueix d’aquell Partit Popular, on va fer les primeres guàrdies Abascal , ara, sota el verd esperança de VOX, “monta tanto, tanto monta el PP com VOX” s’ha erigit en el nou Santiago “matamoros” en defensa de la unitat de la pàtria, la seua, de la religió catòlica i de les tradicions del poble espanyol, que en alguns pobles, i fins fa poc, era llançar una cabra viva des del campanar de l'església. En defensa de la sacrosanta tradició aquesta colla de eixelebrats d’extrema dreta han aconseguit que el PP de Jumilla aprove prohibir a la comunitat musulmana reunir-se a celebrar la “festa del xai” al poliesportiu de la població. VOX apunta i el PP dispara, i al final resulta que VOX, sense estar als governs està governant. Tal i com està passant al País Valencià. VOX, que va abandonar el Consell, ara és qui governa de facto, son les seues propostes les que l’inepte Mazón i els seus ineptes Consellers fan aparèixer al Diari oficial de la Generalitat. El neofeixisme té agafat a Mazón per allà on més mal fa, i això ho pagarà.
