La piscina de España está en Torrevieja

El verano está lleno de estampas singulares. Es tiempo de vacaciones, viajes, playa, sol y piscinas. Y es precisamente una piscina muy especial la que todos los años atrae más miradas en redes sociales. Y no lo hace por sus sorprendentes dimensiones, su ubicación privilegia o las vistan que tienen quienes desde ella se bañan. Lo que hace única a esta piscina situada en la Comunitat Valenciana, concretamente en Torrevieja, es su forma. No es ni redonda, ni rectangular, ni de otra forma poligonal imaginable. En los años 90, en pleno boom urbanístico en Torrevieja, los promotores del residencial Plaza del Sol quisieron darle un toque especial a la piscina del complejo y no encontraron una manera más singular de hacerlo que trazarla con la forma de la península ibérica.

Dicho y hecho. Más de 30 años después ahí sigue. La piscina más singular de todo el país hace famosa a esta urbanización año tras año. Desde al aire,las vistass siguen llamando la atención. Sus 220 metros cuadrados reproducen con todo detalle la península ibérica, con Portugal incluido (como la zona infantil poco profunda) y su frontera delimitada con un murete transitable.

Los edificios fueron levantados en aquel lejano ya primer boom inmobiliario que experimentó Torrevieja entre 1988 y 1991 a apenas unos metros de la playa de los Locos. Hasta la friolera de diez mil licencias de obras al año llegaron a otorgarse en aquel período. El residencial Plaza del Sol se construyó en cinco fases con bloques de viviendas que incluían planta baja y hasta cuatro alturas con una estética arquitectónica difícil de clasificar pero muy característica de esa época prototurística.