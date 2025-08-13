Opinión | Tribuna
Quan la política fa ús de la història i de la filologia
Es diu de Perón que va demanar l’hora en una ocasió al seu lloctinent, Héctor Cámpora; aquest, obsequiós fora de mida, contestà: “La que usted mande, mi general!” Evidentment els regidors públics no tenen jurisdicció en la trajectòria dels astres, però, alguns no temen caure en l’absurd per conveniències polítiques. És mal símptoma creure que el poder faculta per a envair espais que les lleis i la sana raó reserven a institucions científiques o tècniques.
La història i la filologia són part de l’ampli camp de les humanitats, disciplines universitàries i patrimoni espiritual essencial dels grups humans. Tanmateix, hi ha governants que intenten ajustar la història o la lingüística als interessos de partit, amb l’ajuda d’intel·lectuals addictes, i no tenen escrúpol a prescindir de la raó científica i negar veritats provades quan contradiuen les seues pretensions. Des de la constitució del règim autonòmic hi ha memòria de nombrosos episodis d’aquesta classe. En comentarem alguns representatius del que certament no s’hauria de fer.
Tots saben que Jaume I va triar el castell del Puig com a centre de la campanya contra València, en 1237-1238. El paper militar del Puig es va doblar de sentit religiós amb la fundació pel mateix rei d’un monestir mercedari, Santa Maria del Puig, adornat de la llegenda de la troballa de la imatge de la Mare de Déu dels Àngels, que esdevindrà titular del cenobi i patrona del Regne de València. El monestir del Puig ha estat sempre respectat com a santuari de devoció mariana i símbol històric de la fundació del regne. Els monarques s’hi hostatjaven quan viatjaven a València, i al monestir varen nàixer alguns infants reials.
¿Com s’explica, així, que l’Estatut valencià (article 57) dicte que el monestir de Santa Maria de Valldigna (fundat per Jaume II en 1298) és “temple espiritual, històric i cultural de l’antic Regne de València, i és, igualment, símbol de la grandesa del Poble Valencià... “ i “punt d’encontre de tots els valencians...”, una afirmació amb rang de llei orgànica que, salvant la dignitat d’aquella abadia i la seua comarca, no té justificació històrica? La Generalitat, governada per Francisco Camps (2003-2011), que prengué la decisió ¿volia marginar Santa Maria del Puig, que és el veritable símbol històric valencià, en favor d’un monestir desproveït del paper central que es diu? Era Jaume I el preterit, i l’objecte de l’operació desvincular-se de la conquesta catalano-aragonesa? Una mistificació de tal magnitud va passar sense l’oposició ferma que reclamava.
Al mateix president Camps es deu una de les proclames més sonores en matèria lingüística, comparable, mutatis mutandis, a la predita de Cámpora: “Mientras yo sea presidente de la Generalitat, el valenciano no será nunca catalán”. No és possible canviar la història; no hi cal dir més.
Tornem al present. El Sr. Mompó, president de la Diputació de València, declarava el 29 de juliol passat: “Queremos escuchar vacacions y no vacances, arreplegar i no recollir, gasto en lugar de despesa o eixir y no sortir”. Recordarem que Alfonso Rus, alcalde de Xàtiva i predecessor d’aquell, en funcions de gramàtic, va condemnar aleshores i gairebé, termes substituïbles per llavors i quasi, ben valencians, no per entonses, un castellàmal parlat, que potser era la seua opció. El president veurà al diccionari que vacacions està admés, encara que remeta a vacances; arreplegar és valencià genuí, el mateix que els sinònims replegar i recollir (vegeu els diccionaris valencians del segle XIX); gasto, castellà, font al valencià despesa/despeses; i eixir, molt arrelat en valencià, més que sortir, que no és, però, desconegut.
Al palau de la Batlia ja s’havien escoltat abans propostes lingüístiques. El finat Manuel Tarancón, president de la Diputació (1995-1999) i conseller de Cultura, opinava en un diari: “Dicen que el valenciano se parece mucho al catalán, pero también se parece al italiano”, judici que sobta molt en un llicenciat en Filosofia i Lletres.El successor, Fernando Giner (1999-2007), en digué una més grossa: “El valenciano procede del ibérico por natural evolución”. Si les paraules de Tarancón denoten intenció gens innocent, les de Giner són pròpies d’una orientació secessionista no científica: la consulta d’una inscripció ibèrica li aclariria l’error.
És patent en els casos referits una intromissió perniciosa de la política, i un mal ús del valencià com a matèria de discòrdia. El mateix cal dir de l’alteració del nom de la capital que projecta l’Ajuntament, amb el canvi de la grafia València, aprovada en virtut de sòlids arguments històrics i lingüístics en 2016 per l’Acadèmia Valenciana, per l’accent agut i la denominació bilingüe. En el cas que triomfe la raó política, generarà, i no poden ignorar-ho, una mala imatge exterior d’irracionalitat i de renúncia a la identitat pròpia, en benefici de la versió castellana. La Diputació s’ha adherit a la proposta, i invoca el valencià “dels pobles” contra la llengua acadèmica. Convindria recordar que la grandesa del llatí la feu la ciutat de Roma, no els llauradors de Campània, i prevenir contra l’aprofitament polític del populisme, de trista memòria en la història valenciana contemporània.
A la vista dels fets, quina força conserva l’Acadèmia? L’Estatut d’Autonomia disposa a l’article 41: “La normativa lingüística de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua és d’aplicació obligatòria a totes les administracions públiques de la Comunitat Valenciana”. No obstant el precepte legal, la realitat és que s’ha impugnat l’autoritat de la institució pels polítics, amb l’adopció de mesures en l’esfera de competència acadèmica, uns fets precedits per l’atac de l’actual govern de la Generalitat contra la legislació protectora del valencià i el mateix òrgan estatutari. És urgent alliberar la llengua i la cultura, com a valors permanents, de la lluita de partits.
