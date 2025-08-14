Opinión | Perquè em dona la gana
Honestedat i política
Divendres quan em vaig despertar vaig agafar el telèfon, com cada dia, i em vaig trobar un missatge d’un gran amic amb qui anava a dinar, amb un titular del Levante-EMV que parlava de l’hospitalització de José María Àngel per un intent de suïcidi.
Aquest gran amic i jo ja havíem parlat de l’assetjament que s’estava donant en política arrel de la falsedat en títols acadèmics i en com el “i tu més” o el “i tu pitjor” estava acabant amb la credibilitat de la gent que es dedica a la política en general i amb moltes vocacions de persones que s’han vist obligades a triar entre salut mental o l’exercici de la política.
El d’Àngel és un clar exemple d’on es pot aplegar quan la cacera de bruixes ja ha començat. És increïble la quantitat de desqualificacions que ha fet el PP (i no sols el valencià) a compte de la defensa que s’ha fet de la figura de José María Àngel. Sobretot quan el volen comparar amb Mazón i la seua pèssima gestió de la DANA d’octubre passat.
Aprofitant el moment o que “el Pisuerga pasa por Valladolid”, a una xarxa social he aplegat a llegir per part d’un dirigent del PP que a Rita Barberà la van matar la gent del PSOE quan en realitat, ells els del PP, la van expulsar del partit i està comprovat que la senyora Barberà va morir de cirrosis hepàtica. Cal ser oportunistes, mentiders i poc honestos per voler capgirar la realitat.
D'ençà que el PP no va acceptar que Sánchez poguera formar govern ja fa dos anys i sumat que Feijóo cada dia amaneix amb declaracions que ni ell mateix sap el que volen dir, l’enrariment de l’ambient fa que molta gent estiguem farts de veure com el discurs polític avança cap a una violència verbal (de moment) que no ens agrada gens.
Veure a Mompó afirmar sense despentinar-se que Àngel hauria de tornar els diners que (presumptament) havia cobrat de més per haver entrat a treballar a la Diputació de València, amb una titulació acadèmica presumptament incorrecta, quan el president de la Diputació tenia dos anys, fa riure per no plorar.
El meu pare deia (i amb raó) que mai es podien analitzar els fets ocorreguts fa molts anys amb una mirada de hui en dia perquè això falsejava la realitat i ens enganyava a nosaltres mateixos. I sembla que alguna gent fa d’això la seua manera de fer política. Tenim els casos d’Aznar o de Camps que pensen que ho van fer de luxe. I s’ho creuen de veritat.
Ara mateix veure com Mompó i companyia, Camarero inclosa, fan les afirmacions sobre Àngel sense mirar dins de la seua casa pròpia, fa molta vergonya. O llegir les desqualificacions a la persona i no a la gestió política que s’estan fent d’aquest home que, almenys a mi em sembla honest, fa mal.
I fan mal perquè no tot s’hi val en política. No s’hi val no saber, nou mesos després, on estava Mazón mentre la gent s’estava ofegant. No s’hi val que amb el discurs de la “reconstrucció” es donen obres a empreses processades a la trama de la Gürtel. No s’hi val falsejar la realitat per tal de mantenir a un Mazón desacreditat per complet i que fuig d’actes públics anunciats per temor a les concentracions dels afectats. No s’hi val que el Molt Poc Honorable, insistisc, nou mesos després, encara no s’haja reunit amb TOTES les associacions de persones afectades per la DANA. Tampoc s’hi val, com diu Carmen Amoraga, que la política s’haja convertit en una trituradora de persones.
Amb una dreta cada dia més assilvestrada i ferotge que camina més cap a la ultradreta amb posicions poc democràtiques, que s’ha vist privada d’allò que creu que és seu, com és el govern de l’Estat, amb un discurs fregant les violències practicades a Torre Pacheco o el de la immigració que cada dia està més pròxim al de la ultradreta (només cal escoltar a Camarero en aquest tema), la necessitat de tindre referents de temprança als moments crítics, com ho ha demostrat Àngel no sols és urgent, també és absolutament exigible.
Considere que és una obligació de totes les persones que es dediquen a la política fer una reflexió profunda i buscar tornar a l’honestedat en l’exercici d’allò que aquella mestra m’explicava i que era l’art de fer feliços a les persones. O, tanmateix, fer política.
Una vertadera llàstima haver perdut a José María Àngel al tauler polític, perquè ell sí que va entendre el missatge i el va practicar.
Després van aplegar ells llops i llobes i el van intentar destrossar, però el seu exemple ha quedat per a qui, encara i malgrat tot, creiem en l’honestedat com a forma de fer política i encoratgem aquest model.
