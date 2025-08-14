En un lugar que te mancha

Imagen de los altercados violentos en Torre Pacheco. / Ivan Urquizar

Ahora que las derechas indistinguibles se han reagrupado en torno al enemigo interno, el sanchismo rojo, y al exterior, la migración maligna, nos espera una gira de verano del tribunal del santo oficio de la inquisición, centrado sobre todo en el sureste Mediterráneo (de València hasta Almería, con obligada parada murciana) y dirigido de momento a los moriscos, pues a judeoconversos y protestantes les besan el trasero, dado que ahora dirigen el cotarro y crean en África y Oriente próximo, con la inestimable colaboración de los camaradas Vladimir y Xi, un desastre de tal magnitud que genera olas migratorias, hijas del capitalismo salvaje, que de paso son útiles a sus padres para arremeter contra las democracias sociales en el mundo resistentes con una especie de terrorismo, cual es el tráfico de personas, para el que se ofrecen como solucionadores los causantes. Delenda est UE.

El postureo de Daddy Donald y sus Neorreaccionarios causa repugnancia y su banda sonora son disparos al pueblo palestino, pero no hay dato ni relato que valga ante la política de la post verdad (post-truth politics) y el populismo barato que vomitan por sus medios de comunicación, especialmente en internet con prácticas ilegales. La imposición arancelaria al trágala o amenazas territoriales a la UE -Groenlandia- deberían mostrarnos que, sin uso de armas nucleares, es difícil una invasión de la Federación Rusa con una tercera parte de gasto militar que los Veintisiete y Reino Unido (149.000 millones de dólares ante 435.000), pero sí resulta matonismo decir que debes pagar tasas volubles, propinas (600.000) e inversiones gratis total al amo que te dobla en milicia (997.000) y posee bases por Europa ajenas al OTANATO donde exigen el 5%-PIB a todos mientras gastan un 3,5%.

Si la gesta de don Alonso Quijano nace al excederse en la dosis de novelas de caballería, ni pensar queremos en lo que puede producirnos a corto plazo la inmersión en la locura de nuestro pulso político desatado, pese al “ferragosto”, que nos lleva al país del odio y la idiocia para beneficio de los de siempre, esa décima parte de población que detenta casi dos tercios de la riqueza total en la piel de toro y que quieren diluir con falsos datos, provocando tanto enfrentamientos intergeneracionales como violencia interracial, para maquillar su saqueo de los medios de producción, de los altos cargos públicos y privados, de la justicia, de la comunicación, etcétera. Muy lampedusianos: crean los problemas y son la solución. Un servidor desde luego no atisba esa España multicultural de progreso y más bien observa una sociedad idiota-cultural, sin objetivos comunes, que llama al desasosiego.

Volviendo al santo oficio, en la España imperial de nuestra Historia Moderna, y hasta mucho después, para ocupar ciertos “oficios” o acceder a niveles educativos elevados, se exigían expedientes de limpieza de sangre, muy parecidos a un juicio por la comparecencia de testigos e documentación que probasen ser cristiano viejo. El actual presidente de EEUU no pasaría el filtro de super yanqui, pues su madre era galesa y por parte de padre el canciller alemán le regaló copia de la partida de nacimiento de su abuelo: un recién llegado que podría ser expulsado por actividades delictivas según sus normas, como su ex de Tesla. ¡Hala p’Abu Dabi o p’Abu Ghraib!