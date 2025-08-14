Civiles palestinos inspeccionan una zona atacada por Israel en la ciudad de Gaza. / Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA

Asistimos impotentes al comportamiento mafioso de poderosos gobernantes y sus estados. Vemos abochornados la actitud lacaya ante ellos de otros dirigentes nacionales o de organismos multilaterales. Indignados ante la pasividad suicida de alguna dirigente europea que no ha encontrado su lugar, quiero pensar que por debilidad. Estamos coléricos ante los pueblos masacrados por bombardeos indiscriminados, o en los últimos tiempos por la indecencia máxima de matar a personas por hambre y además reírse, demostrando la absoluta perversidad de un pueblo, otrora sufrido. Estamos furiosos ante falsas negociaciones sobre el futuro de naciones ajenas por parte de asesinos agresores, nuevos dictadores sin escrúpulos de sonrisa zorruna o cabelleras de oro. En los teatros suelen estrenarse obras con argumento casi igual de salvajes pero mejor interpretadas, mas ellos sin ser Antonín Artaud se lanzan entusiastas al teatro de las crueldades, aplaudidos y seguidos por otros, cada vez más, merecedores del diván psiquiátrico.

Estos mafiosos con poder amenazan a toda la humanidad, porque nada hay que no sea objetivo de su ambición, nada: humanos, cosas, tierras o mares. Insultan escupiendo sobre lo divino y humano. Vivimos aturdidos ante los cambios a velocidad del rayo que se producen, sin que exista ni la más pequeña regla moral a respetar, pues estos matones gozan del beneficio de que, la mayoría no se ha dado cuenta aún, de que están en el pasillo del matadero. Nada existe si ellos no dicen que existe, da igual lo que diga y demuestre la ciencia, llevan decenios preparando el camino para esta revolución de la ignorancia más absoluta y temeraria. Con suficiencia injustificada hemos reído sus extravagancias, sonreído ante sus disparates, mientras ellos conscientes del engaño, sabedores de que su plan da los frutos buscados, en la sombra siembran mentiras abonándolas con éxito. No percibimos su realidad detrás de la máscara. Han construido un enorme trampantojo sobre la malignidad perversa de las sociedades democráticas e igualitarias favorecedoras de la solidaridad entre los pueblos y sus habitantes, en definitiva del progreso y la verdad científica.

No son responsables de ninguna muerte, ni legal, ni moralmente, porque son los fallecidos, hombres y mujeres, niños o ancianos, incluso recién nacidos, los agresores suicidas. Y se resisten a morirse todos. El dinero gastado en aniquilarlos piensan recuperarlo quedándose sus propiedades, Netanyahu emula a Göring. El grado de inmoralidad ha llegado a extremos que cabe plantearnos si son humanos o demonios disfrazados; ¿a quién sirven? ¿qué esperan del futuro? además de grandilocuentes palabras vacías de contenido y verdad ¿el nobel de la paz?

Imaginemos que podrían pensaran aquellos viejos mafiosos de Hollywood, que tenían unas reglas de “honor”, y temían a las fuerzas de la ley aun comprándolas, ¡ay! si por un momento les hubiesen cedido las correas del poder sin límites, de arsenales sin restricción, de gentes sin tener que hacer trata, de territorios que no se limitan al de otro padrino, sin ley, poder de aniquilar al enemigo, con absoluta inviolabilidad, mientras todos se postran a tu paso como si fueras (que no eres) Dios. Incluso aquellos mafiosos, se sentirían horrorizados.

En España también hay quintacolumnistas con pelo en pecho y barba que, intentan subsidiariamente gobernar rompiendo la convivencia entre ciudadanos, sean del color que sean, lo que en otros países ha supuesto graves alteraciones del orden público, ellos pretenden que aquí se reproduzca, incluso a poder ser se supere. Buscan otra noche de los cristales rotos. Olvidan la historia, niegan la ciencia y silencian la razón, intentando que el dos por ciento de verdad justifique el cien por cien de mentiras. Y se dicen cristianos, mas no creo. ¡Que Dios nos pille confesados!