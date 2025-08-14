Opinión | Trencar l'enfit
Mazón y el puente más tardón de la dana
En la reconstrucción también hay tiempos: el jefe del Consell se da buena nota por reabrir la autovía de Torrent en menos de 10 meses. En cambio, el icónico puente que une esta ciudad con la vecina Alaquàs está todavía cerrado.
El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, presentó ayer a pie de carretera la reapertura de la autovía de Torrent, aquella que se hundió literalmente -como muchas infraestructuras- sobre el barranco del Poyo el 29 de octubre. Diez meses después y ante los periodistas, el jefe del Consell se daba un notable a sí mismo en las labores de reconstrucción y hablaba de «proeza» al lograr finiquitar las 18 autovías de titularidad autonómica afectadas por la catástrofe en menos de 10 meses. Y es verdad. Solo hace falta remitirse a las imágenes de aquel aciago día para constatar la magnitud del apocalipsis y, en ocasiones, hay que recordarse a una misma, cuando aprietan la ansiedad y las prisas, que todavía no ha pasado un año. Y también que el desastre fue monumental.
Poco a poco vemos mejoras, eso es así. El otro día, caminando por Paiporta me fijaba en la cantidad de esfuerzo personal y público vertido en sus casas y calles, un municipio donde se pueden ver todavía numerosas fincas con las puertas abiertas (porque están a la espera de reparación), accesos construidos con ladrillos mientras llega un arreglo mejor y muchos coches nuevos (tantos como se llevó el agua) en un entorno completamente arrasado. Los contrastes surgidos del 29 de octubre todavía desafían la cordura y el entendimiento al evidenciar una nueva realidad chocante y construida a pedazos pero empeñada en desafiar los malos augurios. Una ventana nueva aquí, una fachada repintada allá, un escaparate luminoso en el otro lado defienden a la vista de todos la testarudez del aliento vital. ‘No hay más remedio’, me decía una paiportina quitándose importancia. Para mi, es una heroína.
Cuento todo esto a colación de la importancia de lo pequeño, de aquello a lo que no se le da importancia porque no es una autovía o una gran infraestructura. Pienso en los puentes y caminos de los municipios de interior que no se han reconstruido todavía, en los viejos atajos que unen a los pueblos desde hace siglos y en los que nadie se fija, y pienso en el precioso puente que une el mío, Torrent, con Alaquàs. Dicen, de nuevo, que lo abrirán en breve pero ya han pasado 10 meses y antes se ha reabierto toda una autovía que este humilde nexo de unión entre dos localidades vecinas. También en las administraciones hay velocidades y algún día tendremos que mirar qué ayuntamientos merecen el auto notable que se ha dado Mazón o un suspenso directo.
