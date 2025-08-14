Opinión
Tècnic lingüístic i gestor cultural
'Sant Roc i el gos, que cacen pels dos'
No hi ha manera que actuem conjuntament, per damunt de les nostres diferències, en aspectes que ens hauríem d’unir. M’agradaria que en temes com l’educació, la sanitat o la higiene democràtica anàrem junts. Voldria pronunciar la locució ‘Sant Roc i el gos, que cacen pels dos’ per a dir que els oposats van a una en algunes d’estes coses. L’expressió s’empra per a dir que dos persones o grups van plegats i són inseparables. Esta és sinònima de l’expressió ‘on va la corda va el poal’, esmentada en un altre article. Ara, m’inspira perquè el 16 d’agost celebrem la festivitat de Sant Roc, una devoció per la qual tinc debilitat.
Les unions inseparables solen fonamentar-se en la major cessió d’un que altre. Quan pronunciem ‘Sant Roc i el gos, que cacen pels dos’, s’entén millor si mirem l’animalet. Sempre m’he estimat eixe fidel company. Quan el veig pels carrers d’Estivella, se me’n van els ulls cap a ell. Em pareix entranyable. Potser perquè és diminut. Pense en els suports silenciosos que han rebut grans personatges. Sense ells, no hagueren triomfat.
Queden dos dies per a festejar Sant Roc. Un any més l’acompanyaré a l’ermita de Beselga, un antic nucli d’Estivella. Li diré unes paraules de comiat. No es podrà quedar allí perquè la moderna construcció que substituïx a l’església de 1674 es troba en condiciones roïnes. Desitge que es puga dir de les institucions públiques i religioses que ‘Sant Roc i el gos, cacen pels dos’ a l’hora d’arreglar-la. Potser és moment de recuperar-ne la forma antiga.
En els últims dies, ha sigut notícia el polític José María Ángel. Quasi ha perdut la vida. Se senten veus oposades a l’acarnissament d’uns contra altres. Polítics i polítiques diuen que cal deturar tot açò. Però, mentre que per a descriure l’actuació dels dos grans partits no puga dir-se que ‘Sant Roc i el gos, cacen pels dos’, no hi haurà solució. Si la tàctica de traure fem dels adversaris continua activa, solament s’aconseguirà que augmente la desconfiança en la democràcia i que s’enganxe la gent al populisme i l’integrisme.
En definitiva, fem el possible perquè augmente el consens entre dos oposats en punts que no han de ser partidistes. Reivindiquem que puguem dir que “Sant Roc i el gos, que cacen pels dos”. La unió més forta creix amb l’abraç dels diferents.
