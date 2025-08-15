Ciudades europeas y movilidad urbana en Valencia

Peatones y ciclistas recorren el centro de València. / Ana de los Santos

Los habitantes de Valencia solemos valorar positivamente la ciudad en la que vivimos por lo bonita que es, el buen clima que tiene, sus magníficas playas, el jardín del Turia, la comodidad para pasear o ir en bicicleta por ser completamente llana, el buen ambiente que se respira, etc. También las agencias internacionales valoran positivamente Valencia como una de las mejores ciudades del mundo para vivir. Yo comparto estas opiniones, pero acabo de volver de un viaje de vacaciones, realizado mediante un intercambio de vivienda con la ciudad de Lille, al norte de Francia, y he podido visitar muchas ciudades como Amiens, Arras, Lille, Gante, Brujas, Amberes o Bruselas, y creo que nuestra ciudad podría aprender mucho de estas y otras ciudades europeas, sobre todo en el tema de la peatonalización, carriles bici y limpieza.

Lo primero que te llama la atención de todas estas ciudades es que hay carriles bici amplios en casi todas las calles y que el centro está prácticamente todo peatonalizado. Fuera de las horas de carga y descarga no circula por sus calles ni un solo coche, con lo que se puede pasear cómodamente sin sentir a nuestras espaldas el ruido de ningún vehículo. Las plazas centrales (Grand Place) suelen ser de un tamaño que duplica o triplica la superficie de nuestra Plaza del Ayuntamiento, y a pesar de ello no les conceden ni un solo carril a los coches. Solo circulan por ellas peatones o ciclistas. Están todas llenas de restaurantes con grandes terrazas que, a pesar del clima grisáceo, suelen estar a rebosar de gente a todas horas. Las calles están muy limpias y en muchas de ellas tienen ceniceros al lado de las papeleras para apagar los cigarrillos. Las farolas y, sobre todo sus bases, están impolutas, y digo esto porque las de Valencia están todas corroídas por los orines de los perros. Es algo incomprensible que se permita esto en Valencia con toda naturalidad, pues los dueños de los canes se limitan, en el mejor de los casos, a recoger las defecaciones sólidas. Por eso me pregunto ¿Dónde mean los perros belgas y franceses? Aparte de que hay muchos menos que en Valencia, lo hagan donde lo hagan, yo no he visto ninguna micción de perro en plena calle o en el mobiliario urbano. Algo tendríamos que aprender al respecto.

El otro factor que quiero comparar es el de la peatonalización de las calles comerciales. Me resulta incomprensible que la calle Colón, la arteria comercial de Valencia, no sea completamente peatonal, como ocurre en la mayor parte de las ciudades europeas. Y más incomprensible resulta que los peatones se vean obligados a caminar en la misma por unas reducidas aceras que sufren estrechamientos clamorosos como el de la estación del metro de Colón. Eso además de tener que respirar todo el aire contaminado que emite la intensa circulación de coches y autobuses de la calzada. No se entiende que el primer paso que se dio de reducir la circulación de coches privados por esta calle, iniciativa que resultaba totalmente insuficiente, se haya revertido a la situación anterior. También resulta paradójico que calles tan bonitas como la de La paz o la de San Vicente en su tramo final, no sean completamente peatonales, al igual que la Plaza del Ayuntamiento. ¿Acaso los valencianos no seriamos capaces de cruzar hacia el centro de la ciudad si los autobuses públicos o los taxis nos dejasen en cualquiera de las Grandes Vías o en la Plaza de España? Si se peatonalizase todo el centro, al menos desde la ronda interior, incluida la Plaza del Ayuntamiento, la ciudad ganaría muchísima calidad de vida, saldría ganando también el comercio y la hostelería y nos pareceríamos un poco más a esas ciudades europeas que tanto he disfrutado caminando por sus calles centrales con total despreocupación por los vehículos motorizados.

Por eso me parece absurda la disputa partidista sobre temas de movilidad urbana. No es cuestión de derechas o de izquierdas, sino de tener un poco de sentido común y de hacer avanzar nuestra ciudad hacia modelos más próximos a la ciudadanía. Intentar reproducir el modelo de Madrid, una ciudad sin carriles bici, sin apenas calles peatonales y toda ella al servicio del coche privado, me parece algo inconcebible. ¿Es que nuestros políticos no viajan a los países europeos y se dan cuenta da la existencia de otros modelos de movilidad? Pues que tomen nota y decidan a quien nos queremos parecer.