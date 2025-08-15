Emancipación tardía, vivienda y precariedad laboral

Una mujer camina frente a un escaparate de anuncios de viviendas. / Ricardo Rubio - Europa Press

La dificultad para acceder a una vivienda asequible es uno de los principales obstáculos que enfrentan los jóvenes en la Comunidad Valenciana. Con precios de alquiler que superan sus capacidades económicas, muchos se ven obligados a permanecer en el hogar familiar retrasando su independencia. Esta situación se agrava aún más por el hecho de no encontrar oportunidades laborales adecuadas, lo que limita su capacidad para emanciparse a pesar de contar con una buena formación académica. Este círculo vicioso de precariedad laboral-encarecimiento de la vivienda-emancipación tardía, se ha intensificado en los últimos años generando una espiral de expectativas incumplidas con sus consecuencias: la desafección de los jóvenes con el sistema político constitucional. Solo hay que consultar su peso en la abstención detectada por las actuales encuestas preelectorales.

Uno de los principales factores que obstaculizan la emancipación juvenil es la precariedad laboral. A pesar de que el 56% de los jóvenes desea emanciparse en los próximos años, muchos se enfrentan a contratos temporales y salarios bajos, lo que limita su capacidad económica para afrontar los altos precios de la vivienda. En este contexto, los jóvenes que logran independizarse suelen destinar más de las 4/5 partes de sus ingresos al alquiler, dejándoles con recursos insuficientes para cubrir otras necesidades básicas. Además, la falta de políticas efectivas que aborden la escasez de vivienda asequible y la burbuja de precios agravan aún más la situación, dejando a muchos jóvenes atrapados en el hogar familiar sin perspectivas de una autonomía real.

El mercado laboral en la Comunidad Valenciana presenta una capacidad limitada para absorber a todos los jóvenes que buscan empleo, dado el actual tejido empresarial de Pymes y su relativa baja productividad, la causa de unos salarios inferiores respecto a la media española. A pesar de los esfuerzos de las instituciones educativas, el desajuste entre la formación recibida y las demandas del mercado sigue siendo un problema significativo. Esto provoca que muchos jóvenes, a pesar de estar altamente cualificados, se vean obligados a aceptar trabajos precarios o temporales, con bajos salarios comparativos, lo que a su vez dificulta aún más su acceso a la vivienda.

No puede obviarse el tiempo perdido. En el periodo 2015-2023, bajo el gobierno de El Botanic en La Generalitat se generaron graves carencias, heredadas en las actuales políticas de vivienda. La falta de un plan integral efectivo y la escasa ejecución de las medidas propuestas han contribuido a la actual crisis de acceso a la vivienda. Esa gestión deficiente del PSPV-PSOE al frente del Consell no solo fue una oportunidad perdida para abordar las necesidades de los jóvenes, sino que también ha perpetuado un ciclo de ineficacia y desinterés que ha dejado a muchos en una situación vulnerable, sin alternativas viables para lograr su emancipación. No se puede comprender la actual situación sin tener en cuenta esa incapacidad de El Botanic para implementar soluciones efectivas durante ocho años y su falta de conexión con la realidad de los jóvenes.

Las consecuencias de la emancipación tardía son múltiples y profundas, afectando tanto a los jóvenes como a la Comunidad Valenciana en su conjunto. La falta de autonomía no solo limita el desarrollo personal y profesional de los jóvenes, sino que también genera un aumento en los niveles de estrés y ansiedad. El retraso en la emancipación está correlacionado con un incremento en los casos de depresión entre los jóvenes, quienes se sienten atrapados en un sistema que les niega la posibilidad de construir una vida independiente. A largo plazo, la emancipación tardía también conlleva una disminución de la tasa de natalidad, planteando un desafío demográfico y económico para la Comunidad Valenciana que la inmigración masiva no podrá remediar.

A pesar de la implementación del Bono Alquiler Joven en 2025 por el actual Consell, que ofrece ayudas de hasta 250 euros mensuales para jóvenes de 18 a 35 años en el acceso al alquiler, o el aval para la adquisición, las actuales políticas públicas siguen siendo insuficientes para abordar la crisis de vivienda. Aunque esa medida busca facilitar el acceso al alquiler, no aborda las causas estructurales que han llevado a la escalada de precios. Quiérase o no, es necesario un enfoque más integral que incluya la promoción de vivienda pública asequible y la regulación de los precios del alquiler.

Además, el Consell de la Joventut con motivo del Día Internacional de la Juventud el pasado martes, 12 de agosto, ha propuesto 14 medidas que buscan incrementar la emancipación juvenil, destacando la necesidad de una reserva de Vivienda de Protección Oficial (VPO) y un plan de vivienda que contemple las particularidades de cada municipio. Sin un marco más robusto y coordinado, las políticas actuales probablemente seguirán siendo un paliativo en lugar de una solución duradera.

La combinación de precios elevados, bajos salarios y precariedad laboral crea un panorama desalentador, donde solo el 15,2% de los jóvenes logra emanciparse. Para abordar esta crisis, es fundamental buscar soluciones a través de políticas públicas que promuevan la construcción de vivienda asequible y la regulación de precios. Sin un cambio real y sostenido, el futuro de la juventud en la Comunidad Valenciana podría seguir viéndose amenazado, afectando no solo a su bienestar individual, sino también a la salud económica y social de la Comunidad en su conjunto. Una crisis que generará más desafección política entre los jóvenes si no se remedia.