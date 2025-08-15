Opinión
La lliçó de Breda
La qüestió de fons és: més enllà de la mera erudició, ¿quin sentit té evocar el IV centenari del setge de Breda? Òbviament no és qüestió de rememorar antics llorers imperials, tasca a la què, per cert, s’aplicaren en el seu temps Felip IV i la seua cort; ara ho fan uns altres. Sí convé repassar, però, el que va passar per traure’n conseqüències.
En el segle XVII regnaven els Àustries en la monarquia hispànica. Havien heretat de Maria de Borgonya, àvia de Carles V, els territoris que conformen, aproximadament, Bèlgica, Països Baixos i Luxemburg. Amb l’arribada de la reforma protestant, gran part dels Països Baixos adoptaren el calvinisme com a religió. Felip II va considerar dos coses. D’una banda, que havia heretat eixos territoris de son pare i, per tant, no podia renunciar a ells, i per altra, que havia jurat conservar-los en la fe catòlica. Com ja havia ocorregut a molts territoris d’Alemanya, els prínceps adoptaren el protestantisme com a manera d’escapolir-se’n dels Habsburg.
Felip II, com abans son pare, destinà tots els recursos disponibles, i no disponibles, a tractar de neutralitzar el protestantisme en els seus territoris. Després de, literalment, tres fallides (1557, 1575-1576 i 1596) i de no haver resolt el conflicte, el seu fill Felip III, més per necessitat que per convicció, adoptà una política no agressiva; però Felip IV, ja amb més or en les arques, va tornar a la guerra. En este context, en 1624, les tropes hispàniques, sota el comandament d’Ambrosio Spínola començaren el setge de Breda, ciutat estratègica i fortament protegida de la República dels Set Països Baixos Units. Justí de Nassau esdevingué l’encarregat de la defensa de la plaça. Era germà de Maurici de Nassau, qui havia encapçalat la revolta contra Felip II. Les tropes espanyoles sols arribaven a cobrir un 9 per 100 de la infanteria. La immensa majoria eren holandesos del sud (49 per 100), alemanys (24 per 100), seguits d’italians, francesos, britànics i irlandesos. Sols l’or d’Amèrica feia engreixar la maquinària bèl·lica hispana.
Els queviures emmagatzemats pels defensors podien durar nou mesos, però arribats a eixe punt el setge continuava. Spínola va captar, i descodificar, un missatge sobre la situació real de la ciutat, al límit de la desesperació. El general va invitar a la rendició i, en efecte, després de deu mesos la ciutat es rendia. La batalla, a més de llarga, va resultar cruenta, molt. Efectes de la guerra: mort i desolació, sempre. No sols els morts (5.000 baixes per a cada bàndol), sinó també els mutilats i, a més, unes 8.000 víctimes civils per la fam i les malalties.
Les capitulacions es van dur a terme en una tenda de l’exèrcit, fora de les fortificacions. Spínola, i així ho reflexa Velázquez, es va mostrar molt cavalleresc. Es van respectar totes les condicions de Justí, excepte una, clar: la llibertat religiosa dins de la ciutat espanyola de Breda. Tots vostès coneixen la versió que va fer Velázquez de l’acte de la rendició. Els defensors reberen una retirada honorable. El 5 de juny de 1625, a les 9 del matí, la guarnició es va dirigir a Geertruinderberg armada, amb els estandards onejants al vent, redobles de tambor i tocs de trompeta. Spínola, a més, va donar ordes a les tropes espanyoles de no mostrar signes d’hostilitat.
Òbviament, la possessió de la plaça guanyada era insostenible a la llarga. Els costos de manteniment d’un exèrcit eren immensos, de manera que va haver de reduir-se i la tàctica va passar de l’ofensiva a la defensiva. En 1637 les tornes canviaren. Les tropes espanyoles, molt inferiors en número, hagueren de rendir-se. El governador, Gomar de Fourdin, va demanar una pau honorable: la va obtindre. La guarnició dels Habsburg va abandonar la ciutat, amb les banderes onejant al vent i al so dels tambors marxant cap a Malines.
Vegem, per tant, que hi ha dos actes en Breda. El primer és el de la victòria espanyola. Una victòria que, més enllà dels efectes horribles de la guerra, va propiciar una dignitat a l’exèrcit vençut. Quan, dotze anys després, s’invertix la situació, l’exèrcit hispànic és derrotat, i rep, així mateix, un tractament honorable.
He mostrat els detalls imprescindibles d’aquells esdeveniments per a fer-los comprensibles. Allò que pot interessar, pense que és, precisament la possibilitat d’arribar a entendre’s les persones inclús en les situacions més hostils, com era el context de les guerres. En els dos moments exposats el vencedor no aprofita per a destrossar el vençut. El guanyador de hui pot ser el perdedor de demà.
Contemple el context mundial. L’absurda guerra d’Ucraïna, el recent enfrontament militar entre Cambodja i Tailàndia amb centenars de milers de persones fugint. Vull pensar que els desplaçats per este conflicte podran tornar prompte a les seues llars. No és eixa, però, la situació dels gazians: no acollida, no aixopluc, no hospitals; no res. Sabem que Israel és un estat poderós en tots els sentits. ¿Ha sigut precisa la destrucció general del territori? ¿Era imprescindible la mort de desenes de milers de civils per aconseguir els objectius militars? ¿És objectiu militar l’assassinat de dones i xiquets en les cues de la fam? I ara, ¿ocupar militarment per a què? Sé que no em llegirà l’ambaixador d’Israel, ni cap ministre del seu govern, però, modestament pense que podrien aprendre la lliçó de Breda; pel seu propi bé i el del seu poble, simplement.
