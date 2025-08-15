Opinión
Posem l'accent sobre València
Si el lector esperava llegir un article sobre quina ha de ser l’orientació i apertura de l’accent sobre el nom del Cap i Casal ja els anuncie que este no serà el lloc on trobarà un posicionament al respecte.
Des de fa dècades i ja en ple exercici de l’activisme polític des del valencianisme, vaig decidir renunciar a tindre posició sobre com i de quina manera s’havia d’escriure i parlar el valencià. En un exercici de salut mental molt necessari, després de dècades perdudes als huitanta i noranta, renuncií a fer de filòleg de saló més o menys sabut i vaig decidir aplicar disciplinadament allò que els i les qui sabien i que eren molts, enunciaven a tribunes acadèmiques i institucionals. El meu negociat el vaig orientar a l’exercici de la norma legal i allà on he pogut, he contribuït des d’eixa visió de vegades tan exòtica dins el valencianisme però tan imprescindible per fer avançar el reconeixement del valencià.
Em vaig dedicar a ser allò que amb certa ortodòxia, anomenem usuaris lleials del valencià. I els puc assegurar que això no era, és ni serà gens senzill per a un indígena del Cap i Casal, un valentí com alguns anomenen per diferenciar els capitalins de la resta de valencians. Un indígena russafí nascut a una família que va renunciar amb plena normalitat a transmetre la seua llengua materna als fills com varen fer marcialment les generacions que es varen socialitzar en acabar la guerra a tot el País però amb especial generositat a València. Sempre explique que a les meues classes d’EGB al Grupo Balmes durant els anys setanta, els cognoms autòctons érem hegemònics: Fenoll, Noguera, Benlloch, Roselló, Ferragud, Dolz... però totes les nostres famílies ens parlaven en rigorós castellà.
Efectivament, una part minoritària, però gens negligible de la meua generació i les adjacents anterior i posterior, en algun moment de les nostres vides visquérem l’epifania que ens va conduir a recuperar la llengua que ens havien negat a casa i la convertírem en la nostra llengua de comunicació, d’estudi, d’estima, de festa i hem complit l’única llei absoluta que garantix la pervivència i la persistència d’una llengua: l’hem transmesa als nostres fills i ens entestem a compartir amb elles i ells la nostra identitat i identificació amb la història, la tradició, la cultura i la nostra visió del món des d’este racó de la Mediterrània. Eixa generació, junt amb les cohorts de valencianoparlants vinguts de comarques que s’establien a València i que no han renunciat a la llengua, som els qui hem fet perviure viva i present la llengua a cada barri de València.
A més he tingut l’enorme honor i privilegi d’accedir com càrrec electe a la corporació municipal i puc exercir com a veu d’una part d’un moviment polític, però també social i cultural, que ens ha dut fins ací i al que devem respecte i responsabilitat i al que haurem de retre comptes.
És per això que, després d’haver llegit atentament l’informe elaborat pel professor Saragossà em sent interpel·lat i legitimat per fer algunes reflexions al voltant del mateix, però, com he anunciat d’entrada, sense opinar sobre l’orientació de l’accent i ho faré partint precisament de la part final de l’informe, la menys filològica i més esbiaixada, política i subjectiva.
Ho faig després de rellegir el llibre de Saragossà, publicat el 2000 sota el títol “El valencià del futur, una contribució ideològica”, que vaig comprar, llegir, subratllar i fins, on vaig poder i saber, posar en pràctica. Un llibre que explicava que estava destinat a “aquells valencians que ja tenen una consciència clara que els valencians som un poble i, per tant, hem d’aspirar a ser una organització social que es governe a ella mateixa, és a dir, una societat plena o nacional.” On també enunciava que “l’objectiu d’aquest llibre és procurar col·laborar en el procés de maduració (fet qualitatiu) i de creixement (fet quantitatiu) que en els darrers anys han demostrat un bon nombre d’organitzacions valencianes, tant cíviques i socials com polítiques.” L’autor concloïa que “el valencianisme té com a objectiu aconseguir que el País Valencià siga una societat nacional.” En altre capítol, Saragossà ens receptava que “el valencianisme només pot créixer per mitjà de convéncer, la qual cosa demana el diàleg amb la gent del nostre entorn...”
Mireu si aquella generació de valencians n’hem d’estar ben orgullosos de la faena encomanada i assolida, que vint-i-cinc anys després hem governat València durant vuit anys, hem desplegat un model propi i diferenciat de les forces estatals, hem bastit una alternativa amb contorns clars, amb principis morals i ètics com a guia de la nostra acció, hem estat primera força electoral i ara en som la segona i ben consolidada, som l’únic grup polític que s’expressa en valencià i el nostre alcalde Joan Ribó l’elevava a llengua institucional i representativa de tots, valencianoparlants i castellanoparlants sense cap conflicte ni enfrontament; i som els qui, tal com el mateix Saragossà denunciava en aquell llibre i enuncia al seu informe, després de quasi quaranta anys de governs municipals democràtics, vam aconseguir la denominació única i en valencià de la nostra ciutat. Efectivament, el Decret 16/2017 del President de la Generalitat és aquell pel qual “s’aprova el canvi de denominació del municipi de València per la forma exclusiva en valencià de València.”
Va caldre l’arribada al govern municipal d’una força radicalment democràtica, pròpia i arrelada al País, sense subordinacions clientelars a direccions alienes i insubornablement valencianista per aconseguir que la nostra ciutat tinguera el seu nom exclusivament en la llengua que la va crear com entitat política, jurídica i històrica. La llengua que va donar nom a les seues partides, séquies, camins, barris i ravals, la llengua que designà les alqueries, les platges, els edificis, les institucions, els noms dels sants i les mares de Déu que s’han honorat i les seues festes, la llengua que ha construït la nostra modesta però única perquè és l’única nostra, manera de viure.
Este i no altre, és el nucli gordià de la trista polèmica alimentada per un informe que, a banda de tots el soroll sobre l’accent, resulta banal si no trivial sobre la doble denominació. L’informe alimenta el discurs clarament explicitat pels portaveus popular i voxista sobre la millor adequació de la doble denominació front l’única en valencià quan es limita a enunciar que “molts habitants de la ciutat de València han tingut el castellà com a llengua materna...” una reflexió tan genuïnament política com poc fonamentada i allunyada del marc legislatiu en el qual ara no aprofundirem, però que enuncia la necessitat de l’especial protecció de la llengua pròpia i minoritzada o el precedent de la denominació estatutària només en valencià de la Comunitat Valenciana. Ni tan sols enuncia la mateixa normativa de l’ens competent com és l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, de la que en forma part, que declara preferent la denominació exclusiva en valencià dels municipis ubicats en territori històricament valencianoparlant. Ben poc esforç per haver intentat recolzar allò que resulta central en este assumpte, tal com PP i Vox han deixat ben clar: l’accent és només soroll, pertorbació, estridència per aconseguir l’objectiu tal com enuncià un columnista amb les idees clares: “La tilde de Valencia es lo de menos”.
Resulta igualment paradoxal l’intrusisme de l’autor quan fa una incursió en l’anàlisi de la tramitació de l’expedient administratiu incoat en 2016, quan es limita a la pràctica reproducció dels arguments esgrimits pel Partido Popular als debats celebrats arran de l’aprovació de la denominació exclusiva en valencià. Sembla que la ‘todologia’ s’ha estés més enllà del tertulianisme i s’aprofita la tribuna per a fer com que es domina una matèria absolutament aliena al seu coneixement, això sí, els defectes formals i el biaix polític de l’expedient actual no deuen tindre cap transcendència per l’autor ni cap conseqüència per a l’objectiu final que no és altre que la desaparició de la denominació única en valencià.
Sense resposta queda també la transcendència legal de la denominació final del Cap i Casal, que pot afectar el nom d’altres entitats polítiques i administratives com ara la província i els seus òrgans de govern, l’administració perifèrica de l’estat o la multitud d’organismes públics que ostenten el nom de la capital. Potser el joguet objecte de la vanitat s’ha quedat gran per a una única intel·ligència per molt desenvolupada que siga.
Finalment, l’informe ens interpel·la als “partits polítics de l’ajuntament” a aconseguir una unanimitat en l’accent que el mateix informe ha contribuït a inflamar, però també ens diu que “no ha de dir ningú als partits polítics valencians com han d’actuar...” és evident que si li fem cas tindrem “la possibilitat de fer història” i “superar la fractura social pel model lingüístic...” com ens recorda a l’apartat final de Conclusions que resulta totalment extemporani i superflu.
Per tot allò abans referit, com valencià de València, com usuari lleial i transmissor del valencià als nous parlants, com valencianista que ha seguit les ensenyances de Saragossà i tants altres valedors del nostre moviment, com integrant d’aquelles forces polítiques i socials a les quals adreçava els seus escrits, com exercent del dret i defensor del paper central de la norma en el desenvolupament de les societats, com a representant polític electe que intenta dur la veu de milers de ciutadans i ciutadanes amb els qui compartim visió, propostes i anhels, en què està ajudant exactament l’informe Saragossà? En què ens està ajudant als qui treballem, persistim i esperem fer del valencià el patrimoni irrenunciable per a tots els valencians i posar l’accent sobre València, allò que realment volen eliminar?
