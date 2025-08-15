Regresar al principio

CULTURA/// El novelista Rafael Chirbes, autor de En la orilla. Rafael Chirbes / FERNANDO BUSTAMANTE

Conocí a Rafael Chirbes casi en sus comienzos como escritor. Él vivía en un pequeño pueblo de Extremadura. Escribía en la revista Sobremesa. De ese trabajo vivía. Viajaba mucho. Escribió esos viajes en textos que, a pesar de no ser tan conocidos, son tan excelentes -si no más- que algunas de sus obras más exitosas. En València presentábamos los dos sus novelas. No lo conocía ni dios. Cuando en la ya desaparecida librería Crisol presentábamos La larga marcha no vino nadie y, cuando ya nos marchábamos, llegó Josep-Vicent Marqués y nos pasamos el rato hablando los tres ya no me acuerdo de qué: pero desde luego no de la novela.

Más o menos lo mismo sucedía cuando presentábamos otros de sus libros. Hasta que llegaron Crematorio y la serie de televisión. El éxito. Premios. La gente lo leía. Pasó de la invisibilidad a la existencia. Sí, Rafael Chirbes ocupaba al fin el espacio que durante tantos años le había negado un mercado editorial que nunca dejó de apostar por la escritura fácil, desenfadada, escasamente amiga de los conflictos. Mientras duraba esa invisibilidad, se había convertido en uno de los escritores españoles de más prestigio en Alemania. Qué cosas, ¿no?

Después de Crematorio llegaría En la orilla. El triunfo ya era imparable. Todos los premios. Miles y miles de ojos sobre sus páginas. Vivía en el monte. Un chalet en Beniarbeig cuando regresó a su tierra. Aquí tenía a su familia. A sus amigos. Pero seguía viviendo como en una isla. El mundo por el que había luchado en su juventud no le gustaba. Las traiciones. Él mismo consideraba que había traicionado los viejos sueños revolucionarios. Eso está en sus novelas. Cuando lo visitaba, por allí andaban los perros. Él, que tanto los había convertido en monstruos en la que considero su segunda mejor novela: Mimoun, la primera que publicó. La segunda fue En la lucha final, que nunca quiso que se reeditara. La tercera, de 1992, es La buena letra. Para mí, y aunque se me opusiera la flor y nata del mundo mundial de la crítica literaria, su mejor novela. Ahí, en sus escasas cien páginas, está todo lo que hay en sus libros posteriores. La rabia. La decepción y las traiciones. La especulación inmobiliaria. El enfrentamiento familiar, de género y de clase heredado de la guerra. Lo que escribe el profesor de la Universidad de León, Jacobo Llamas, sobre esa novela y la fragilidad de la democracia a la hora de hacer recuento sin renuncias del pasado: «para las familias a las que la guerra y la dictadura desposeyó de lo que tenían nunca hubo ni habrá reparación ni consuelo».

Acabo: mucha gente empezó a leer a Rafael Chirbes con Crematorio y En la orilla. No sé si se quedó ahí. Ojalá que no. En todo caso, una sugerencia: regresen al principio. Ahí -sobre todo en Mimoun y La buena letra- ya estaba todo lo que vino después. Absolutamente todo.