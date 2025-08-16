Opinión | Vaivén

L-EMV

El almuerzo estival de Vicente Garrido con exministro Catalá

El almuerzo estival de Vicente Garrido con exministro Catalá

El almuerzo estival de Vicente Garrido con exministro Catalá / Instagram

El verano permite reencontrarse con amigos y aprovechar las largas jornadas estivales para charlar tras comidas o almuerzos. Y si no que se lo digan a Vicente Garrido, expresidente del Consell Jurídic Consultiu, que ha aprovechado estos días para reunirse con el exministro de Justicia, Rafael Catalá, y otros amigos en un almuerzo coloquio en casa de uno Joserra García-Fuster.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents