Nación y dinero

Un grupo de palestinos esperan para recibir comida en Bureij, en el centro de la Franja de Gaza. / Moiz Salhi / Zuma Press / ContactoPhoto

Si alguien descubre en el fondo de su alma una poderosa inclinación, lo más probable es que ahí sea adonde la presión ideológica ambiental quiera llevarlo. En este sentido esa inclinación será todo menos propiamente suya. Si uno pone el noticiero, abre el periódico y ya no digo si bucea por la basura galáctica de las redes, genera de forma inmediata una profunda y nítida sensación de acoso. Desde lo más alto a lo más bajo, todo en la realidad nos lanza un mensaje: instálate en tu ventaja, en tu interés, en tu posición y olvídate del mundo. Piensa solo en morder. Podríamos decirlo más crudamente: instálate en tu pequeña y miserable locura y entrega el mundo al diablo. Da igual que te refugies en el terraplanismo o el misticismo más elaborado, pero huye del mundo.

Esta sensación es nueva para la gente de mi generación y no excluyo que nos merezcamos sufrirla. Al fin y al cabo, el mundo es nuestra obra. Los parámetros desde los que percibíamos la realidad, y con los que nos orientábamos, se han disuelto. La jungla ya es demasiado tupida como para entenderla. Puede que alguien siga al frente de algo, pero lo seguro es que no piensa en nosotros. Nuestros líderes políticos no son una excepción, desde luego, sólo que más grotescos. Desde el primero al último, juegan a lanzarse ocurrencias en Twitter, mientras nos achicharramos y dejamos España convertida en un desierto, por el abandono y el desprecio, o por la ambición especulativa -ni Tarifa, ni Zamora y Orense son azares, si bien sus causas sean diferentes.

Sin embargo, aunque seamos arrollados por los que están al mando -y no tenemos duda, porque se está formando un poder arrollador que cumple la aspiración del Leviatán, inspirar un miedo mayor que cualquier otro-, todavía nos queda un mínimo deber de decencia. Ya estamos descontados, pero podemos identificar de qué nos despedimos y qué es lo que se perderá con nosotros.

Lo que nos caracterizó como generación fue disponer, por nacimiento, de un sentimiento del peligro y un olfato para la tragedia potencial que amenaza a las generaciones humanas. Lo vimos a nuestro alrededor, en el rostro de nuestros padres, y fue su enseñanza. Pero al mismo tiempo, percibíamos con claridad qué sentido de las cosas podía disminuir aquella confusa sensación de inestabilidad y condena con la que crecimos, y lo ciframos en los equilibrios de la democracia, en el ansia de educación y de saber, en la aspiración a una vida sencilla y dotada de austero confort con el que poder recrear las intensas satisfacciones de la vida ancestral, la comunidad familiar, local, el vínculo al paisaje amado y el apego a una historia compartida de sufrimiento y de esperanzas.

Hoy, el cambio generacional más nítido reside en que se ha perdido el sentido del miedo y se ha cegado el olfato para las tragedias catastróficas. Eso ha destapado Gaza, la posibilidad de avanzar sin miedo hacia el crimen indiscriminado. La paradoja es que todo ello es impulsado por gentes ancianas que se colocan allá por los 70 años. Trump, Netanyahu, Putin, Modi, Xi Jinpimg, todos tienen más de esa edad. Podemos discutir si estos personajes padecen esa tríada oscura del alma -narcisismo, psicopatía, maquiavelismo-, o si de nuevo representan la figura del soberano, cuya única lógica es la omnipotencia que debe ser comprobada en la superación de todos los límites establecidos de su poder. Lo cierto es que todos los diques se han roto y que el mundo se encamina hacia el dominio de tres grandes dictaduras mundiales. Trump ama los símbolos dictatoriales y ha ejercido el último de ellos al introducir la Guardia Nacional en la capital, el gesto real del dictador, que podía entrar con las legiones en Roma.

Lo que hay debajo de estas dictaduras es lo mismo que lo que había ya en la época de Julio César: dinero y grandeza imperial. Trump está borrando los límites entre el patrimonio público del Estado y su patrimonio personal, generando su propia moneda virtual. Que el bien más abstracto, el dinero, deba ser compensado con la otra abstracción, la grandeza de la nación, es necesario para que el individualismo vacío que promueve el dinero mantenga juntas a las gentes que menos lo tienen. Esta unidad de potentados y plebe es tan vieja como el sol, y es una lástima que hayan fracasado los intentos de dotar a esas poblaciones marginales del sentido de luchar por algo digno. Eso debe apuntarse a la acusación que, como una maldición, rodará durante años sobre las llamadas izquierdas, también adoradoras del poder.

Lo que saldrá de esa lucha de dictaduras no lo sabemos. Que se imitarán en sus formas de gobernanza hasta ser indistinguibles, parece seguro; que quien de este modo acelerará su decadencia será Estados Unidos, es probable, pues una sociedad creada desde el origen para la diferencia y la pluralidad no podrá sino empobrecerse con un yugo ideológico como el que impone MAGA. La ofensiva contra las Universidades emprendida por Trump es la vanguardia de ese movimiento de eliminación de pluralidad, letal para el mundo occidental.

Las ventajas evolutivas de China en ese camino son obvias, pues la homogeneidad confucionista forma parte de su cultura nacional. Pero que los líderes más cínicos pretendan hacernos creer que dinero e identidad nacional es un ideario suficiente para nosotros, no podrá ocultar su pretensión de ser los esbirros que facilitarán que cualquiera de esas dictaduras mundiales nos atropelle. Aún no hemos olvidado lo suficiente como para ignorar eso.