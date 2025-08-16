Regreso (fugaz) a Villalibre

Partido final por el ascenso a Primera entre el Levante UD y el Alavés en 2023. / Francisco Calabuig

Alavés representa ya por siempre uno de los días más yunque de la historia levantina. Y no será que no hemos tenido “días-yunque” tanto desde 1909 como, por supuesto, desde que Paco Gandia inventara la célebre expresión que afirma que el Llevant siempre tropieza con el yunque de la adversidad. Algo así como Sísifo.

Sin embargo de aquella noche en que los babazorros celebraron su éxtasis en Orriols nos rescató Carlos Álvarez con un zurdazo que nos volvió locos de alegría a todos y, aunque él no lo supiera, con ese misil que se coló pegado al palo, a la derecha de Ander Cantero, firmó una catarsis colectiva sin precedentes. Y así, en el Plantío de Burgos, se cerró un ejercicio ímprobo de resurrección. Por el camino un par de años en los que Catalán salió del club y Danvila levantó alfombras casi por encima de sus posibilidades. Sin el decidido cambio societario impulsado por el nuevo máximo accionista aquel penalti de Villalibre en el 97’ pudo hundirnos para siempre.

Pero el Llevant siempre se levanta. Y el campeón que regresó a Primera a base de golazos sobre la bocina, se reestrena en Primera en el mejor escenario posible. Nada cambiará la historia, pero el destino nos da la oportunidad de regresar en Mendizorrotza, de iniciar en Vitoria una carrera por la salvación, de disfrutar de la élite de nuevo, cuando parecía que nos arrastraríamos eternamente por un fango de mediocridad.

El fútbol es para disfrutar, aunque todos los levantinos de largo recorrido sabemos que, para muchos de nuestros correligionarios, durante tota esta temporada, cada minuto y cada partido va a ser un inmenso sufrimiento hasta el día en que certifiquemos la permanencia. Así son las cosas, entre la parroquia blaugrana valenciana. Aunque quizá, tras la catarsis de Burgos, podríamos hacer un esfuerzo por pasarlo mejor, aparcar la angustia y no “patir” con esta desmesura.

••• «Bombeja Agustinet!» y Felip Bens volvemos a casa, a «Levante-EMV». Con el agradecimiento que siempre he hecho público al director de esta casa, Joan Carles Martí; con el aliento de mi compañero de fatigas levantinas, José Luis García Nieves; y con el recuerdo a Vicent Chilet, Rafa Esteve y Pablo Leiva, por el último y feliz periodo en «Superdeporte». Con el gran Salva Regües siempre en el recuerdo, por supuesto.