De Vox, expulsado de España

José Ángel Antelo, presidente provincial de Vox en la Región de Murcia. / Juan Carlos Caval

Convengamos que el baloncesto da buen rollo por el modo en que entiende una competición la mayoría de quienes lo representan, desde Buscató a Lolo Sainz pasando por Epi, Corbalán, Romay y los continuadores. Pau, quizá el más grande en todos los sentidos, tiene en marcha una iniciativa acogedora inspirada en la superación, el progreso, la solidaridad para todo aquel que se acerque. No olvidemos que entre sus conquistas se encuentra el Premio Mejor Ciudadano J. Walter Kennedy otorgado al jugador o entrenador que muestra un servicio destacado y dedicación a la comunidad y el Kobe & Gigi Bryant por su trabajo en apoyo del baloncesto femenino y las oportunidades de las mujeres y las niñas en el deporte. Podría seguir, pero con esto queda todo dicho.

Poco después del mayor de los Gasol llegó destacando como ala pívot a la sub 20 José Angel Antelo, vicepresidente de la Región de Murcia a día de hoy, diputado y capitán de las fuerzas de Vox desde donde practica otro tipo de juego. En la nueva demarcación se estrenó como edil en el ayuntamiento de la capital propugnando la colocación de una bandera nacional de 300 metros cuadrados en la plaza Circular, que todos los colegios tuviesen la suya y que sonara el himno a primera hora. De ahí ha pasado a no dejar de disparar. En plena cacería del inmigrante se presentó en un Torre Pacheco en combustión a dar un mitin con este cariz: «No queremos gente así en las calles. A España se viene a trabajar y a generar riqueza, no a delinquir ni a sembrar el terror. Vamos a deportar a todos, no va a quedar ni uno». El hombre anda tan envalentonado que tiene encima a la Fiscalía y eso que mide 2,05.

Su carrera internacional, por cierto, se truncó en el Europeo sub20 de 2006 en Turquía al ser expulsado, miren por donde del combinado nacional por falta muy grave. Se habló de una especie de bullying contra sus propios compañeros a base de insultos, agresiones y humillaciones, que siempre negó. Pues, claro. ¿Quién puede pensar que eso sea verdad?