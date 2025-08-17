Homosexual y republicano

Cartel de la muestra del artista Miguel de Molina en Alhaurín de la Torre. / ED

Sus canciones atravesaron varias generaciones y su mito, envuelto en la leyenda, ha llegado hasta hoy mismo. Porque pese a haber sido uno de los artistas españoles más humillados y perseguidos del pasado siglo, la figura de Miguel de Molina (Málaga, 1906-Buenos Aires, 1993) ha vencido el paso del tiempo y sus interpretaciones de temas tan famosos como Ojos verdes o La bien pagá forman ya parte de nuestra memoria sentimental. Por ello la infancia de muchos de nosotros tuvo como trasfondo musical esas canciones que tararearon nuestras madres y abuelas. Más tarde, películas sobre su intensa y provocadora vida, como Las cosas del querer (Jaime Chávarri, 1989) o la exposición Miguel de Molina, yo quiero ser diferente que acoge ahora y hasta octubre la Universitat de València, nos demuestran que su legado se impuso a la intolerancia y el fanatismo que lo castigaron con saña en la dictadura. Homosexual declarado, republicano militante, ídolo de las masas populares, artista provocador y amigo de Lorca, Miguel de Molina representó todo aquello que el fascismo odiaba. Así las autoridades franquistas prohibieron en la posguerra sus actuaciones y sus esbirros hostigaron y agredieron al artista hasta que no tuvo más remedio que exiliarse en Argentina donde vivió 50 de sus 86 años de vida. Allí, al otro lado del mundo y enfermo siempre de nostalgia de España, volvió a triunfar tanto en la música como en el cine y allí fue enterrado en el panteón de actores argentinos. Un nombre ilustre más entre los miles de exiliados que murieron lejos del país que tanto amaron y de la gente que tanto los apreció.

La ambiciosa exposición que la Universitat de València dedica estos meses a Miguel de Molina no puede ser más oportuna en unos tiempos donde los derechos de las minorías se ven de nuevo amenazados por la irrupción de una extrema derecha que tanto recuerda al régimen de Franco. Quizá las generaciones crecidas en democracia pensaron que los derechos conquistados no corrían peligro, que los avances en libertad e igualdad no tenían vuelta atrás o que las tendencias autoritarias habían desaparecido de nuestro país por arte de magia. Tal vez muchos homosexuales creyeron que la ley de peligrosidad social que los persiguió en la dictadura era ya una reliquia del pasado. Pero desgraciadamente la ola de extrema derecha que recorre Europa y Estados Unidos ha colocado de nuevo en la diana de su represión a lo que hoy llamamos el movimiento LGTBIQ+, entre otros colectivos como las feministas o los ecologistas. De hecho, aquellos que asesinaron a Lorca o persiguieron a De Molina se han reencarnado en obispos, en jóvenes ultraderechistas o en conservadores hipócritas que se manifestaron contra el matrimonio de homosexuales impulsado por la izquierda a la vez que se apresuraron a celebrar sus bodas al amparo de esas leyes. Por ello la trayectoria de un transgresor y vanguardista Miguel de Molina, que reivindicó su opción sexual y su compromiso progresista hace ya un siglo, debe servir como aviso para navegantes. Su mirada desafiante, su talento y su flor en la oreja nos lanzan desde el pasado el mensaje de que el derecho a ser diferente ha de conquistarse cada día.