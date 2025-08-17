En lugar de tarta, tortilla de patata

Cada uno celebra su cumpleaños a su manera y quien piense que sin tarta no hay celebración se equivoca. Cada familia sabe cómo celebrar las fechas marcadas en el calendario y para ello existen comidas precisas, reservadas o no, pero que adquieren un significado especial para la persona en cuestión ese día. Es el caso de la hija de la Delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. Gracias a su madre sabemos que para ella la tortilla de patata es quizá su plato favorito, tanto que han celebrado sus 15 añazos con una de ellas a modo de tarta.

Quizá, acabe siendo tendencia. Lo cierto es que la tortilla tenía una pinta deliciosa con las velas. Bernabé aprovechó el día para dedicarle una palabra a su hija: "Siempre estaremos para amarte, acompañarte y verte feliz. Bueno… y para hacerte la tortilla de patata de tu cumple también! Vuela, vive, sueña y alcanza tus deseos. No estarás sola, siempre contigo"