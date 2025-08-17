El particular 'arròs al forn' de Jordi Mayor

Mostrar cualquier versión de arroz en la redes sociales es siempre un acto de valentía. En la Comunitat Valenciana hay literalmente cientos de recetas que tienen en el arroz su base primordial: Arroces caldosos, arroces secos, arroces al horno y la paella... Cada uno de ellos tiene una precisa lista de ingredientes y una método concreto de elaboración... Saltárselo o añadir algún elemento extra puede acabar convirtiéndose en víctima de las críticas.

El 'arròs al forn en paella' de Jordi Mayor / Instagram

Sin embargo, parece que el portavoz del PSPV y alcalde de Cullera, Jordi Mayor, no le tiene miedo a la redes sociales y ha querido mostrar a todos sus seguidores una versión muy particular del arroz al horno que se prepara en Cullera. En una foto que ha compartido en su perfil de Instagram, Mayor ha presumido de 'arròs al forn en paella, amb napicol de Cullera'.

El arroz tenía una pinta estupenda y no le falta de nada, además del ingrediente secreto con sello de esta ciudad de la Ribera, el 'napicol'.