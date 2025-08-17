Torre Pacheco también vive en València

La familia peruana que vive en la calle en València con seis menores. / Germán Caballero

Les voy a contar algo sobre lo que ustedes igual se han percatado o no, porque es de rebuscar un poco en el lodazal de las redes sociales y no es algo que les recomiendo en su descanso veraniego. Confieso que hay que tener estómago para sumergirse en el estercolero de rabia en el que se han convertido algunas aplicaciones pero me interesa leer los comentarios que la gente escribe sobre las noticias que publicamos en este periódico. Algunos de ellos son maravillosos y denotan una calidad humana envidiable, pero otros muchos asustan de la violencia que desprenden desde el otro lado de la pantalla.

Lo saco a colación del triste tema que esta semana ha publicado mi compañero Gonzalo Sánchez, en el que explicaba que una humilde familia peruana que huía de la violencia creciente en su país estaba durmiendo en plena calle en València con seis menores a su cargo. Repito, seis niños. La familia llegó al cap i casal con la falsa promesa de un contrato de trabajo y se vio, de la noche a la mañana, sin nada, a la intemperie y una ola de calor en ciernes. Tras el revolutum generado por la noticia, el ayuntamiento -que durante 4 días no había dado señales de vida- envió a una trabajadora social que les ofreció ir a un albergue donde las niñas debían compartir estancia, entre otros, con varones adultos desconocidos y manifestaron su temor por aquello de las agresiones sexuales y tal. Pero se ve que este temor no debe de ser suficientemente importante como para flexibilizar las normas cuando se trata de niñas. O se comparte o nada, les vinieron a decir. Pues nada, de vuelta a la calle.

Pero antes de todo esto, cuando solo se sabía que dormían en la calle, tenían que haber leído ustedes lo que mucha gente escribió. Me da hasta reparo reproducirlo porque era de una violencia, una ira y un odio tal que me dio la sensación de que si la familia entera moría en plena calle, no pasaría nada. Incluso habría voluntarios para hacer la faena sucia (como ya hemos visto en Torre Pacheco). Al fuego con ellos. Por venir como insectos, decían, como cucarachas, para ocupar nuestro espacio con sus numerosos hijos y aprovecharse del sistema. Daba igual que fueran niños, daba igual que rompiera el alma ver sus sucias ropas, su falta de higiene y el miedo en sus rostros. El odio todo lo justifica y todo lo tapa. Hoy, la familia duerme en casa de una vecina que les ha dado cobijo, aunque esa no debiera ser la solución en una ciudad que presume de abierta, acogedora y solidaria. ¿O eso era solo para los turistas? Pasen un buen domingo. Se lo merecen.