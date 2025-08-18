Arde Mestalla

La afición valencianista volvió a llenar Mestalla en el inicio de otra temporada llena de incertidumbre. / Francisco Calabuig / Francisco Calabuig

Al debut del Valencia en la Liga acudieron más de 45.000 espectadores. Nada nuevo. La fe mueve montañas y el valencianismo se ha entregado a la creencia de estar ante una nueva etapa que rompa con el pasado. La noche tórrida vino acompañada de un partido decepcionante. Los locales acreditaron actitud y poco más. El juego no estuvo a la altura del clima de optimismo generado, fruto más del deseo que de la realidad. Apenas unos destellos aislados que permiten albergar la esperanza de un crecimiento con el paso de las jornadas. Queda mucho todavía. El margen de mejora es incuestionable, pero se ha de asumir lo visto ante una Real Sociedad que fue superior y llegaba a Mestalla inmersa en un cambio de ciclo. Carlos Corberán ha de aplicarse a fondo para que la orquesta no desafine.

El entrenador del Valencia se ha pasado el verano colgado del teléfono. En su despacho de Paterna ha consumido las horas a la caza y captura de refuerzos de garantía para afrontar la temporada. Consciente de la realidad estructural del club, el técnico de Cheste ha dedicado gran parte del tiempo a componer una plantilla que supere la de ejercicios precedentes. El trabajo de campo, supervisado por Corberán, lo ha ejecutado su equipo de colaboradores a diario. Un hecho que no ha dejado de sorprender de puertas adentro en la ciudad deportiva. Corberán ha decidido tomar las riendas de la planificación, supervisar las gestiones y contactar con los jugadores directamente. El papel de Corona es cada vez más testimonial. Una figura devaluada.

Ron Guerlay ha necesitado la friolera de 77 días, casi tres meses, para comparecer públicamente. Un desprecio en toda regla, un retraso impensable en otro club o en el Valencia del pasado, no importa la época. Inadmisible y sin excusas. En su esperada rueda de prensa evidenció un dominio de las tablas y esquivó con maestría los temas trascendentales. Zorro viejo que se las sabe todas, desarmó a los informadores con una amable cercanía, más impostada que auténtica. Lo más importante de su intervención ante los medios fue lo que calló. El discurso careció de profundidad real sobre el futuro inmediato de la entidad. El escocés llegó bien aleccionado y midió con oficio sus frases. Sin duda, lo más llamativo fue el escaqueo que se marcó a la hora de responder a las preguntas sobre cuáles son las intenciones de Lim como accionista mayoritario.

La Liga ha arrancado, un año más, en unas fechas inapropiadas. El calor asfixiante ha desvirtuado el inicio de un campeonato que sigue al servicio de los intereses creados. «La industria del fútbol», como le gusta repetir a Javier Tebas, no tiene la más mínima consideración hacia los aficionados. Los clubes tampoco se preocupan por ellos. De vez en cuando, se escucha la voz de algún entrenador reflexionando al respecto pero asumiendo la contradicción: forman parte del circo y tragan con lo que hay. Las temperaturas disparadas han afectado a miles de espectadores que soportaron unas condiciones inhumanas. Por supuesto, las asociaciones que, supuestamente, defienden y representan a los aficionados en un alarde de desfachatez se callan y miran hacia otro lado. Vergüenza total.