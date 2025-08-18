La garrulada del Mestalla anaranjado

Mestalla, en pleno 'rebranding', en 2014. / Francisco Calabuig / FRANCISCO CALABUIG

En 2014, algún iluminado decidió que Mestalla debía pintarse de naranja y negro. Sí, naranja y negro, como si el Valencia CF se hubiese fundado en la previa de un desfile de Naranjito. Como si la estética de una institución centenaria pudiera improvisarse como una falla experimental. Aún resulta más incomprensible que el club vuelva a caer en la misma horterada y pinte las gradas del Nou Mestalla del mismo tono navelina, como si no hubieran aprendido nada del esperpento del viejo estadio, ignorando descaradamente que los auténticos colores del club son el blanco y el negro. El resto de tonalidades, salvo el rojo histórico de la segunda equipación durante décadas, no pasan de ser caprichos cromáticos.

La idea salió de aquel consejo de administración que regaló el club a Mr. Lim, no sin aprovecharse alguno de aquella transición. Además de cambiar colores, alguno también cambió principios. Como fue el caso de aquel vicepresidente, Manuel Peris, al ponerse al frente del cambio del sistema de megafonía del estadio y de las tiendas oficiales del club. ¿Adivinan a quién contrató para el trabajo? A su propia empresa, DAS Audio. Sí, la misma de la que era consejero delegado. Un escándalo de libro que caviló con la impunidad de quien sabe que nadie les va a pedir cuentas, con la chulería de quien confunde el Valencia CF con su cortijo privado. No pasó nada. Ni denuncia, ni juicios. Nada.

Aquel vicepresidente, Manuel Peris, que participó en el 'rebranding' contrató la nueva megafonía del estadio y de las tiendas a su propia empresa, DAS Audio. Para ello, contó con algún que otro colaborador mediático

Por supuesto, contó con la ayuda de algún personaje mediático. O más bien, propagandístico, repartiendo bendiciones al "nuevo proyecto" mientras censuraba cualquier disidencia. Sin rubor ni dignidad alguna, sin respeto por este bendito oficio de escribir con honestidad, aquel mendrugo de sonrisa sardónica se encargó de silenciar las voces críticas, de despreciar el periodismo libre desde su pupitre de prensa. Un verdadero talento, el tipo: convirtió la servidumbre a Meriton en su línea editorial. Lo bueno es que duró poco. ¿Adivinan quién lo terminó contratando? Pues eso.

Juventus Stadium, blanco y negro con detalles amarillos. / J.M. Bort

Volvamos al naranja. No aparece en la historia del Valencia CF hasta 1974 como homenaje a la exportación cítrica, explica José Lizondo, un erudito valencianista que conoce con detalle la historia del club y con total exactitud la evolución de los colores en el club de Mestalla. Lizondo recuerda que en 1927 se empezó a usar el granate o rojo y ya no se abandonó -quitando el lapsus de la senyera de 1956 - hasta 1973. Así que, ya puestos, ¿por qué no haberlo pintado con un tono burdeos?

St. James' Park, estadio del Newcastle. / ED

Es cierto que el naranja reapare en el equipo campeón de Benítez y adquirió mucho protagonismo. Pero, ¿es motivo suficiente para teñir Mestalla como si fuera la sede de Orange? En absoluto. Que un color se use en una camiseta no lo convierte en símbolo. El Barça también ha vestido de naranja por su vínculo holandés. ¿Alguien ha visto el Camp Nou pintado como un episodio de Barrio Sésamo?

El atentado se siente aún más intenso al disfrutar de estadios de clubes ‘blanquinegros’ como la Juventus o el Newcastle, con sus colores originarios, dignos y lustrosos, fieles a su identidad ¿Se pueden imaginar St. James’ Park completamente verde? ¿O el Juventus Stadium decorado de amarillo?

No vamos a negar que Mestalla pedía a gritos un 'rebranding'. Gran parte de sus gradas eran azules, una ocurrencia de la era de Paco Roig más propia de mal gusto que de sentido estético

No vamos a negar que Mestalla pedía a gritos un 'rebranding'. Gran parte de sus gradas eran azules, una ocurrencia de la era de Paco Roig más propia de mal gusto que de sentido estético. Feo era, sin duda, y más aún por fuera, como un monumento al desatino arquitectónico.

Mestalla, con un tifo con sus colores originales, en un partido de Champions. / ED

Sucede lo mismo que lo del himno regional antes de los partidos: otra invención sin arraigo en Mestalla, impuesta con más entusiasmo que criterio. Falta de cultura de club.

Los colores del Valencia CF son el blanco y el negro. Blanco como la camiseta de siempre. Negro como el pantalón, las medias y el murciélago. Pintar Mestalla de naranja fue una falta de respeto, un monumento a la horterada institucional. Otro capítulo del garrulismo con corbata que colonizó este club en nombre del “branding”. Lo que necesitamos es dignidad y no repetir la genial ocurrencia en Corts Valencianes. Debe de ser que el blanco y el negro, los colores de toda la vida, no resultan lo bastante dignos para quienes confunden identidad con estética barata.