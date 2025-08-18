¿Qué pasaría si los políticos organizaran el fútbol?

El presidente de LaLiga, Javier Tebas. / EFE/Fernando Villar

Ya hace años que la final de la Supercopa de España se juega en Arabia. Un partido de Liga entre el Villarreal y el Barça se puede jugar en Miami. Ver el fútbol por televisión cuesta una leña en España y la lucha contra la piratería está a tope, pero nadie plantea bajar los precios.

Corre una idea sobre el partido entre el Villarreal y el Barça en Miami: la competición está adulterada y sale beneficiado el Barça porque en Miami tendrá un ambiente a favor y en el Estadio de la Cerámica lo tendría en contra. Correcto. Como es correcto deducir que a pesar de que fútbol es fútbol, es mejor jugar con el ambiente a favor que en contra. Dicho de otra manera, el Barça tiene más opciones de ganar al Villarreal en Miami que en La Cerámica. Pero hay más cosas correctas; si el Barça sale beneficiado, el Villarreal sale perjudicado. Y si el Villarreal sale perjudicado, salen beneficiados los equipos que sobre el papel compiten con el Villarreal por, en teoría, clasificarse para la Champions. Nadie lo dice. Ya saben, solo importan dos equipos.

El pasado mes de junio el Almería se jugaba el ascenso a primera división ante el Oviedo y no pudo contar con su jugador estrella, Luis Suárez, porque estaba convocado con su selección. Luis Suárez, ahora en el Sporting de Lisboa tras un traspaso de 22 millones de euros, había marcado 27 goles en la Liga. ¡27 pepas! No jugó ni un minuto con Colombia. El Almería tampoco pudo contar con Marc Pubill, que estaba en el Europeo Sub-21 con España. Pubill está ahora en el Atlético de Madrid y 16 millones de euros tienen la culpa

Cuando terminó la temporada pasada algunos equipos se fueron a jugar el Mundial de clubes y por ello el Real Madrid quiso que se le aplazara su primer partido de Liga, porque los jugadores solo han tenido este verano 24 días de vacaciones y jugarán el primer encuentro liguero después de quince días de pretemporada. La primera jornada de Liga en España de la temporada 2025/26 se ha disputado de la siguiente manera: dos partidos el viernes 15 de agosto, tres partidos el sábado 16 de agosto, tres partidos el domingo 17 de agosto, un partido hoy lunes 18 de agosto, y un partido mañana martes 19. El Celta-Betis de la sexta jornada se juega el miércoles 27 de agosto. Días después, el fin de semana del viernes 29, sábado 30 y domingo 31, se juega la cuarta jornada, insisto, la cuarta jornada. El primer fin de semana de septiembre no hay Liga en primera división porque juegan las selecciones nacionales. Pero sí hay Liga en segunda división. Si eres un equipo de segunda división y tienes jugadores internacionales, te jodes, como el Almería. El Mundial de Fútbol de Catar de 2022 se jugó entre noviembre y diciembre porque allí en verano hace un calor que flipas y pararon todas las competiciones ligueras del mundo. Ya ven, a veces es posible unificar calendarios…

Como la temporada pasada, en esta habrá tres jornadas en agosto, pero el mercado de fichajes está abierto hasta septiembre. Un jugador le puede meter tres goles a un equipo en la primera jornada de Liga, y en la segunda ser jugador de ese mismo equipo al que solo unos días atrás le hizo un hat-trick. El mercado de fichajes es importante, claro, pero si termina antes de que arranque la Liga, los clubes apurarían hasta el final de mercado que en vez de a finales de agosto sería a mitad de agosto. Hay ligas cuyos mercados cierran más tarde. Puedes tener tu plantilla cerrada el uno de septiembre, y llega un equipo de la liga árabe el día dos, paga la cláusula de tu delantero estrella, y te quedas con cara de bobo.

Y, sin embargo, te quiero.

PD: Tenía muchos más ejemplos, pero el director de este periódico no me deja escribir textos más largos. Montaré una plataforma de protesta en redes sociales.