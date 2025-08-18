La pobreza infantil: Otra historia de un déjà vu

La pobreza infantil afecta a uno de cada tres menores. / Tamara Rozas/Europa Press

Anualmente se publican los resultados correspondientes a la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), una radiografía de la pobreza en nuestro país. Por su parte, Eurostat también publica cada año estadísticas relativas a la pobreza en los distintos países de la UE.

Tras la publicación de los resultados de las ECV y de la estadística que ofrece Eurostat, las agencias de noticas distribuyen a los medios de comunicación los datos relativos a la pobreza infantil en España y su posición en el ranking de pobreza de la UE. A su vez, estos medios informan a lectores, oyentes y televidentes de los «inauditos» índices sobre pobreza entrecruzados (AROPE, pobreza severa,…), que pocos entienden pero que, al parecer, son «alarmantes», «inquietantes» o, cuanto menos, «preocupantes», máxime si se comparan con los del resto de países europeos. Dichos datos también son analizados por entidades involucradas en la lucha contra la pobreza y la exclusión, o que trabajan con la infancia, recogiéndose sus reflexiones en informes, que, de nuevo, merecen la atención de los medios.

El ciclo anterior descrito se ha venido repitiendo año tras año y uno tiene la sensación de que los datos y la alarma social que despiertan no son algo nuevo. Podríamos tildar, en este sentido, a la pobreza infantil como una historia de un déjà vu. Y, efectivamente, aunque los datos son cada año nuevos, da la sensación de que revivimos un momento anterior. Y esta paramnesia se produce porque las cifras anuales que arroja la pobreza infantil son muy parejas, reflejando un estancamiento, con ligeras variaciones en las tasas o la posición de España en el ranking de Eurostat. Pareciera que estuviéramos atrapados en un bucle temporal, como Bill Murray en la película Groundhog Day, que nos impide avanzar. Debemos, por tanto, «romper» ese bucle y no tener la sensación, al presentarse datos sobre pobreza, de que ya hemos vivido antes esa situación. Debemos dejar de lamentarnos y afrontar de frente esta lacra.

Evidentemente, no alcanzaremos en el 2030 la meta del ODS nº1 de reducir a la mitad la proporción de niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones, pero deberíamos reducir significativamente la misma, siendo imperativo no superar la media europea. Y en esta labor estamos todos implicados, aunque el primero que debe asumir un verdadero protagonismo es el Gobierno español. La inversión en infancia debe crecer, al menos un punto, alcanzando la media europea. Una inversión que si se lleva a cabo de forma eficiente tendría un retorno económico y social importante.

La ministra de Juventud e Infancia ha planteado en la legislatura actual un Pacto de Estado contra la pobreza infantil, que requeriría de una inversión significativa, con la finalidad de garantizar el acceso de niños y adolescentes a los servicios esenciales. Sin embargo, la coyuntura política y social dificulta esta iniciativa. Baste recordar que el Estado español se ha comprometido a un aumento del gasto en defensa. Por no hablar de la inestabilidad política en la que España vive instalada.

El Proyecto Ley de Familias establece medidas de protección económica a las familias, como la renta crianza, reconociendo la infrafinanciación histórica en políticas sociales para las mismas. Dicha renta universal por crianza se pretendía incorporar en los Presupuestos Generales del Estado de este año, que difícilmente verán la luz. Otro año perdido.

En 2026 se publicará la ECV de 2025, y Eurostat dará a conocer sus estadísticas sobre pobreza. Me temo, de nuevo, un déjà vu. Aunque la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social se reduzca, seguiremos lejos de la media europea.

La lacra de la pobreza infantil debe ser una prioridad del Gobierno que salga de las próximas elecciones generales. Una prioridad real y no un discurso vacío. n