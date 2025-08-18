La poesía que vendrá

Archivo - Imagen de archivo del centro de detención de Guantánamo. / US NAVY - Archivo

«Uno, dos, tres, cuatro, cinco, / cogí un pez que daba brincos / seis, siete, ocho, nueve, diez, / y entonces lo solté otra vez». La hija de siete años de Moazzam Begg le envía un poema cuando él está recluido en Guantánamo, donde pasa tres años secuestrado. La tierna e inofensiva poesía es censurada y él no la lee cuando más la necesita. Quizá no era tan inofensiva. Quizá ocultaba resistencia, quizá una revolución interior. En 2005 Begg salió sin cargo alguno, tras sufrir tortura física y psicológica.

El opresor siempre deshumaniza al oprimido, lo que le permite actuar sin compasión ni remordimiento. Dice el ministro de seguridad israelí que los niños de Gaza «no son inocentes, son una amenaza retardada que debe ser eliminada». Según Unicef han sido asesinados 18.000 niños gazatíes ¿Qué poemas germinarán de dicho genocidio? ¿Qué dirá la cultura de los asesinos? ¿Qué papel les espera en la narrativa? ¿Quién dictaminará la entrada en el vertedero de la Historia? Será ahí, en los relatos que respirarán el ambiente de este tiempo donde quedarán retratados, donde se sabrá qué hicieron, donde la justicia se impondrá. Allí hablarán víctimas y familiares, allí se expresará el legado bloqueado, allí gritará el futuro de los niños asesinados. «Allá vienen los descabezados, los mancos, los descuartizados, a las que les partieron el coxis, a los que les aplastaron la cabeza, los pequeñitos llorando entre paredes oscuras de minerales y arena. (…) Allá vienen los muertos tan solitos, tan mudos, tan nuestros, engarzados bajo el cielo enorme del Anáhuac, caminan, se arrastran, con su cuenco de horror entre las manos, su espeluznante ternura». María Rivera versa el horror, que tiene una cara uniforme en el mundo.

En los libros de texto que vendrán no se pueda leer, quizá, lo que hoy se sufre porque esos sí estarán en manos del poder y ya sabemos que la Historia la escriben los vencedores. Tendremos que buscar en los márgenes, tendremos que esperar a que la Historia los condene con la complicidad de la distancia, que todo poder lima.

«Entonces, ¿he ganado yo, ellos no?». «Eso es Federico, eso es». En la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida. La poesía es acción y posee autoridad en sí misma. La poesía es peligrosa porque revela verdades.