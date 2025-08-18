Uganda, ejemplo y víctima

Un grupo de personas en la ciudad de Gulu, en Uganda. / EP

Al momento de redactar estas líneas, me encuentro en Uganda, donde espero estar el tiempo suficiente para poder comprobar una parte de la gran cantidad y gravedad de problemas que asolan África y de lo poco que importan esos problemas en el “primer mundo”.

Actualmente Uganda soporta una situación brutal. Y digo brutal, porque los acontecimientos en Sudán del Sur y en la R.D. del Congo, empujan hacia el país, a millones de refugiados ante el silencio y una supuesta indiferencia de la comunidad internacional, y además, ante el total desconocimiento de la opinión pública. Y digo “supuesta” indiferencia”, porque para la extracción de recursos naturales y la negociación comercial con gobiernos “amigos”, bien que está presente y es muy activa esa comunidad internacional.

No se puede entender la situación en Uganda sin una mirada al pasado.

Nunca ha habido datos fiables sobre la cantidad de víctimas que hubo con los conflictos que padeció Uganda. Desde la colonización británica, la traumática independencia en 1962 con una serie de golpes de estado y contragolpes, la posterior guerra tanzano-ugandesa de 1978, la dictadura atroz de Idi Amin (1971-1980), los dos gobiernos de Milton Obote finalizados por sendos golpes de estado, la guerra de 1986 extendida a la década de los 90 entre milicias varias (Fuerzas Democráticas Aliadas, Ejército de Resistencia del Señor,) contra el gobierno.

Decenas de miles de niños secuestrados para servir como esclavos o soldados en su lucha contra el Gobierno y crueles ataques contra la población civil del norte del país, aterrorizaron y desplazaron a más de un millón de ugandeses, creando una crisis humanitaria a principios de la década de 2000.

Leer “El corazón de la tinieblas” (1899), de Joseph Conrad, supone una buena base para entender los estragos causados por el colonialismo. Ni el gigantesco tamaño de África, ni la impenetrabilidad de sus bosques o el clima extremo, fueron obstáculo para que belgas, ingleses y franceses, expoliaran estos territorios, esclavizando a su población y causaran millones de muertes.

En todos los procesos coloniales, se repite el hecho de aprovechar las estructuras tribales para favorecer a unos o marginar a otros (recordemos Ruanda, que con el apoyo belga a los tutsis frente a los hutus, provocó un genocidio 1994). En el caso de Uganda, los británicos favorecieron a la etnia mayoritaria, los baganda, que tuvieron un mejor acceso a educación y posición social, frente a los achioli del norte, usados como mano de obra barata, para trabajos pesados o fuente de reclutamiento para el ejército.

Hoy, siglos después, siguen las secuelas de esa política colonialista, encabezada en estos momentos por un interés de los EE.UU. en posicionarse en un país estratégico, situado en el centro del continente, fronterizo con Sudán del Sur, con la R.D. del Congo y con salida por el enorme lago Victoria.

En la actualidad, los conflictos internos en Sudán del Sur y R.D. del Congo, además de los restos de las guerrillas ugandesas que operan en esos países, han creado una corriente migratoria de refugiados, que suponen cerca de dos millones de personas, de las cuales más de un millón son menores de 18 años. De ellos, más de 48.000 niñas, niños y adolescentes han llegado solos. Desde principios de 2025, un promedio de 600 personas llegan al país diariamente, convirtiendo a Uganda, en el país que acoge a más personas refugiadas de África y el tercero a nivel mundial.

Y a pesar de ello, Uganda ha establecido una política muy progresista en materia de refugiados, permitiéndoles vivir, trabajar, moverse y acceder a los servicios públicos. Sin embargo, una respuesta humanitaria deficiente y la falta de financiación, están afectando drásticamente a la prestación de ayuda y amenaza con deshacer años de progreso.

Sin duda, Uganda, como tantos países africanos, tiene el duro reto de enfrentar graves problemas socioculturales, económicos y políticos que son un gran obstáculo para terminar, o al menos paliar, los altos niveles de pobreza y desigualdad. Unas vidas de supervivencia, impiden un adecuado acceso a la educación, sanidad, vivienda y tierras cultivables, limitan la vida de los grupos más desprotegidos, en particular las mujeres y jóvenes, obstaculizando el acceso a oportunidades y recursos, cercenando gravemente sus posibilidades de desarrollo e incrementando su vulnerabilidad frente a posibles riesgos o imprevisibles cambios.

Concluyo con la certeza comprobada que muchos de los problemas actuales del continente africano se deben al colonialismo, que con el tiempo va cambiando de forma pero no de objetivos, pues lo único que persigue, como bien dice Joseph Conrad en su relato, es “Arrancar tesoros de las entrañas de la tierra …, sin más pretensión moral que la de un ladrón que fuerza una caja fuerte”.