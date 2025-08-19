Opinión
El frau que no cessa
La llunyania del monarca era quasi consubstancial a la creació del regne de València, ja que el monarca havia d’exercir també en els seus altres estats: Aragó, Catalunya i Mallorca, territoris als què, més endavant caldria afegir Sardenya, Sicília i Nàpols. L’absència era inevitable i propicià que, sobretot els alts funcionaris, aprofitaren per traure’n profit personal de la situació, tant al regne en general, com en el cap i casal. El rei, per suposat, n’era sabedor i creà un sistema de contrapesos per tal d’evitar el frau dels seus servidors.
Ara bé, els oficials del regne es protegien en un parapet de disposicions forals que els emparava i dilatava qualsevol intent de rendició de comptes. Això per una banda, però també hi havia el fet que, en l’antic règim (no sols), els càrrecs no estaven regits per les persones més capaces, sinó que s’atorgaven segons un complex sistema de parentius i lleialtats. En eixa contradicció vivia el regne i havia de comptar el monarca. Quan els informes del racional –home de confiança del rei- indicaven que el nivell de frau excedia els límits del tolerable i redundava en la dilapidació del patrimoni reial, només cabia un recurs: el visitador.
En efecte, el visitador era una persona que d’entrada venia amb patent d’inquisidor, i això ja eren paraules majors. Que la Inquisició era un instrument religiós per a la salvaguarda del dogma catòlic, això és incontestable. Ara bé, Ferran el Catòlic no havia restaurat el Sant Ofici només per qüestions religioses. Ans al contrari, era un arma més que eficaç per penetrar, transversalment, en tots els territoris forals, perquè davant la Inquisició no hi havia furs ni disposicions en les què emparar-se.
Pense en un dels visitadors que més transcendència va tindre: Pedro de la Gasca (o Lagasca). El 1542 va vindre comissionat a València per acabar amb la corrupció. Va emetre informes sobre la defensa del regne, singularment de la seua façana marítima, atés el perill, no sols dels atacs piràtics, sinó també de les flotes corsàries. I, pel que fa a la corrupció, va ajustar els comptes als oficials relacionats amb la hisenda i va aplicar juí de residència als oficials més destacats en la corrupció. Així, el governador Jeroni de Cabanyelles –senyor de Benisanó-, es planyia de com, després de tants anys de servicis a la monarquia, la seua honorabilitat haguera de posar-se en entredit.
El problema radicava en què les gestions eren fatigoses i, degut a l’esmentada contradicció d’interessos, malgrat les recomanacions del visitador, els seus informes no sempre eren tinguts en compte. Com sol passar eren els oficials de rang menor qui més havien de respondre. En 1545 La Gasca hagué d’abandonar València perquè l’emperador el necessitava en Perú per sufocar la revolta de Gonzalo Pizarro, germà de Francisco. Costa de creure com, malgrat la lentitud de les comunicacions i la fragilitat del personatge, La Gasca fou capaç de neutralitzar la revolta i restaurar l’orde de la monarquia hispànica. D’alguna manera els alts funcionaris sabien que ells romanien i els visitadors passaven; per tant, allunyat el temor de la presència del visitador, els vells costums continuaren a les terres valencianes.
El bot a l’Espanya contemporània permet comprovar que, en la prevenció, control i castic de la corrupció tampoc s’ha avançat massa. Paul Preston (A People betrayed), mostra com, ja en el segle XIX els viatgers romàntics anglesos i francesos retrataren als espanyols ordinaris com a “generous and nobles”, alhora que referien constantment el “BAD GOVERNMENT” (majúscules en l’original), i com, en tots els nivells de l’Administració hi havia dèspotes sempre disposats a acceptar el suborn.
Ja en el segle XXI, un president de la diputació de Castelló va ser imputat per frau i el seu partit respongué... fent-li un homenatge! No s’esperaren a que fóra declarat innocent, cosa d’altra banda impossible perquè, com era d’esperar, isqué culpable. Amb eixos precedents el camí estava marcat i en la memòria col·lectiva queda el record d’aquella etapa daurada dels ionquis dels diners. Ara, però, s’ha tancat el cercle. Quan s’ha descobert la presumpta falsificació d’un títol universitari per part del president de l’altre partit majoritari, la resposta no ha sigut la d’un prudent silenci, sinó la lloa en honor de tan exemplar funcionari. En eixe sentit, les columnes del director d’este periòdic (“El desatino de la ministra de Universidades” i “La mala política de desafiar a suerte”, Levante-EMV) resulten tan modèliques com contundents. Un paral·lelisme històric unix les edats moderna i contemporània en allò que fa a la corrupció: la defensa corporativa de les elits més enllà de les responsabilitats individuals: “pongo la mano en el fuego” i “soy inocente”. Ningú és culpable. D’açò en resulta el descrèdit dels partits democràtics. I, si bé és cert que l’extrema dreta presenta aspectes de frau molt pitjors, de moment això no cala entre una ciutadania atònita.
De manera absurda, en esta societat s’ha vingut considerant el títol universitari com una mena de supletori del títol de noblesa. En efecte, tradicionalment ha hagut un menyspreu al treball manual i el grau universitari s’ha contemplat com un ascens en l’escala social. Malauradament esta concepció suposa, precisament, el triomf de l’ideal tradicional de la noblesa espanyola, és a dir, el no treball i viure de rendes. I eixe continua sent el problema que s’arrossega des de fa 500 anys.
