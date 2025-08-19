Opinión | Al tall al tall
L’infern de Dant a les Espanyes
Una onada d’incendis s’escampa per Espanya amb la velocitat del llamp. Hectàrees de terreny arrasades, milers de persones evacuades, alguns morts i múltiples ferits. Passaran els dies i les expressions de desolació per la tragèdia aniran allunyant-se com el pàmpol que s’enlaira i fuig en alçar-se una mica d’aire. Per a la ciutadania en general tot tornarà a ser com abans. Per als afectats res no tornarà a ser com era. Ningú no pot impedir nous incendis, però si esmenàrem els errors comesos —tan reiteradament descrits aquests dies que m’estalviaré de recordar-los—, allò que pot tornar a passar possiblement ja no passe amb la virulència actual. D’això es tracta: de rectificar erros a fi de prevenir les catàstrofes, d’anticipar-nos i no sols reaccionar quan sobrevenen. Que les autoritats en facen balanç, i no es balancegen com Tarzan en versió Johnny Weissmüller deixant fora del radar de les seues prioritats les inversions en prevenció i extinció, I això que dic no és una opinió, sinó una realitat: només cal mirar la reducció pressupostària de totes les administracions els darrers anys.
Quan mire en la tele les muntanyes en flames pense d’immediat en l’infern de Dant. Veig homes i dones tirant poals d’aigua perquè el foc no arribe a les cases, amb un cartell a la porta anunciant la terrible frase: "Lasciate ogni speranza" (abandoneu tota esperança). Perquè el destí els ha sentenciat amb la frase de Kafka: “Hi ha esperança, però no per a vosaltres”. Tot i haver poques garanties al respecte, quan l’esperança és l’únic que ens queda no escatimem en prodigar-la. És una esperança tan incerta com la del malalt terminal a qui li canvien la medicació. Passarà el temps i, si no rectifiquem, continuarem invertint en esperança, quan resulta que els incendis s’apaguen amb diners; sobretot si s’inverteixen abans que els incendis comencen. Que països amb menys superfície forestal destinen a prevenció més diners que nosaltres, hauria de donar-nos una pista del camí que ens queda per recórrer.
