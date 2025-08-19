¿Es posible pasar del autonomismo al federalismo?

Mapa de las provincias españolas. / GettyImages

El tema del federalismo tiene una larga historia y abundante literatura. La Historia de España contemporánea está llena de reivindicaciones en defensa del mismo y, aunque el término fue marginado en el debate constitucional de 1978, su sombra estuvo presente. El entramado entre distintas partes territoriales con personalidad política y un gobierno común contempla varias propuestas políticas unidas por un mismo concepto: el estado federal. De hecho el título VIII recurrió a un eufemismo con las Autonomías, que podían interpretarse como un camino hacia la Federación o simplemente una reestructuración territorial como en su día fueron las provincias en el siglo XIX. Incluso éstas se mantuvieron en el modelo para no dar la impresión de que se rompía una estructura afianzada por el liberalismo histórico. Todo se construyó en una mixtura que ha ido generando ya formas distintas de organización. El nombre se mantiene pero las prácticas son distintas. No funcionan de la misma manera las provincias en Andalucía que en Cataluña y sus características, por tradición, son diferentes en Navarra y Euskadi. En el caso de las uniprovinciales se fusionaron en un solo organismo autonómico como ocurrió en Murcia, Asturias, Cantabria y Madrid. Cada día que pasa las antiguas provincias van siendo subsumidas por las políticas de los gobiernos autónomos. Casi ha caducado ya la etapa en que los presidentes de las Diputaciones representaban una fuerza política competitiva con el de las Autonomías. Aquí, en la Comunidad Valenciana, contamos con una historia de ese tipo de conflictos. Acordémonos de Girona y Asunción, o incluso de Rus y sus relaciones con Lerma y Fabra. Eso fue otra Transición, hasta culminar con la hegemonía política de los gobiernos autónomos.

También las Autonomías han tenido su propia dinámica en el caso del País Vasco y Navarra. ¿Hay algo más federal que estas zonas donde los conciertos deciden las relaciones económicas con el Estado y además existe un nacionalismo histórico? Tener capacidad de articular políticas propias, en función de competencias asumidas, ha acentuado las diferencias que ya venían mostrándose históricamente pero constreñidas por la centralidad del Estado. Cataluña y Euskadi habían experimentado la Revolución Industrial. Otros territorios españoles también fueron estableciéndola desde su protoindustrialismo, en la Comunidad Valenciana, en zonas de Andalucía como Málaga o Sevilla, al igual que Madrid, aprovechando su capitalidad del Estado se convirtió en un centro financiero e industrial. Era un oasis en medio de las Castillas agrícolas aunque también experimentaron la industrialización: en Burgos, en parte como expansión de la vasca, o Valladolid. En todo caso, la agricultura tradicional se transformó en agroindustria, como en Murcia, Almería, o La Rioja, entre otras. España, con su entrada en la Unión Europa dejó atrás sus años de subdesarrollo. Algunos hacen todavía alusión a la secular pobreza española como elemento definitorio de sus actuales comportamientos sociales, pero poco que ver con el pasado: las hambrunas de los llamados siglos de Oro, la del Lazarillo, las del siglo XIX o la posterior a la Guerra Civil, como la de 1947 que paliamos gracias al trigo y la carne de Argentina. España es hoy un país desarrollado, por muchas quejas que manifestemos sobre su situación. Es más, no hay ningún país en el globo terráqueo que no se queje de lo que le ocurre.

Ahora estamos en esa disyuntiva de convertir las Autonomías en Estados Federales, y algunos ya señalan que ¿acaso no somos ya federales con las competencias asumidas por cada una de ellas? ¿Por qué reestructurar un sistema que a pesar de los problemas de encaje político y administrativos ha dado en general buenos resultados? La distribución de competencias entre el Estado y las Autonomías causan a veces problemas. Lo ocurrido con la dana o los incendios es un ejemplo: al margen de ausencia de liderazgo se achacan las culpas a instituciones de un lado y otro. Unos quieren devolver competencias al Estado porque ven disfunciones en el sistema sanitario y educativo junio a la deriva nacionalista. Pero ocurre igual en los Estados centralizados. Miren si no los polémicas en Francia o Rusia sobre las disrupciones territoriales. La dinámica en contextos económicos y sociales diferentes conduce a diversificaciones que la política puede paliar pero no eliminar. Cuando se afirma que una dinámica fiscal federal, por ejemplo, proporciona resultados diferenciados y es causa de insolidaridad, no se contempla que los desarrollos colectivos son siempre desiguales (como los individuales) e intentar unificarlos por decretos conduce a regímenes fracasados, un ejemplo la URSS. No se puede pretender retrasar ni reprimir la capacidad de evolución de cada parte. La acción política tiene mecanismos para evitar grandes disfunciones sociales y territoriales. Precisamente el desarrollo experimentado de unas zonas permite que otras se sumen al mismo. Es lo que pasa en el conjunto mundial, no siempre con el resultado deseado. La mentalidad es también un factor determinante.