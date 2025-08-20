Gaza y el “Nunca más” olvidado

Imagen aérea de la Franja de Gaza / Europa Press/Contacto/Mohammad Abu Ghosh

En mayo de 2015, junto al Manzanares, en un congreso sobre jurisdicción universal, conocí a Benjamin Ferencz, último fiscal vivo de Núremberg. Se interesó por mi tesis doctoral y me habló, con esa mezcla de lucidez y melancolía que tienen quienes han visto demasiado, de la fragilidad de la memoria y de la lucha contra la impunidad. “Mister Gil, never give up”, me dijo, y no era un consejo amable, sino una obligación que me dejaba en depósito. Había visto cómo el Derecho podía enfrentarse a la barbarie, y también cómo podía fallar.

El siglo XX fabricó una pedagogía de la memoria cuyo mandato fue: Nunca más. No se trataba solo de recordar, sino de impedir la repetición del horror. De esa matriz surgió buena parte del Derecho Internacional contemporáneo. El principio de no repetición se convirtió en piedra angular: de los instrumentos de derechos humanos a los tribunales internacionales, todo respondía a la voluntad de transformar el sufrimiento en compromiso jurídico.

En ese marco se fundó el Estado de Israel, proyectado como refugio y garantía. Sin embargo, el mismo sistema que reconoció esa soberanía no ha sabido garantizar la autodeterminación del pueblo palestino. Surge la grieta: un derecho aplicado para consagrar un Estado, suspendido cuando se trata de asegurar el mismo derecho al otro. La pregunta incómoda es inevitable: ¿habrá que enseñar, como se hizo con Auschwitz, que lo ocurrido en Gaza no debe repetirse jamás?

Lo que hoy se permite en Gaza no se permitió en Ruanda ni en la antigua Yugoslavia. Allí, la reacción internacional llegó: se crearon tribunales y se juzgó a los responsables. Hoy, en cambio, asistimos a una parálisis casi total, como si el sistema jurídico diseñado para impedir tragedias hubiera decidido suspenderse selectivamente, como si el valor de las vidas dependiera de coordenadas geopolíticas y no de principios universales.

No es solo una disfunción del Derecho: es síntoma de una memoria colonial, de una jerarquización de víctimas donde el centro y la periferia no se definen por geografía, sino por afinidad cultural, racial o estratégica. El Nunca más se universalizó en las palabras, pero no en la práctica. La Shoah o Srebrenica permanecen como referencias morales; Gaza, en cambio, se presenta como un “conflicto complejo”, fórmula que funciona como coartada para no actuar.

Aquí resulta iluminadora la noción de sociedad decente de Margalit: aquella cuyas instituciones no humillan a las personas y procuran erradicar las estructuras de humillación. No basta con distribuir recursos de forma justa; antes que nada, hay que evitar degradar. Si miramos Gaza a través de ese prisma, encontramos un régimen de humillación sistemática: bloqueo, privación de recursos, confinamiento de la población, negación de vías efectivas para reclamar derechos y presunto genocidio.

La humillación no es solo un sentimiento, sino una experiencia socialmente infligida que degrada la condición humana. Cuando las instituciones convierten a un pueblo en población prescindible, estamos ante la negación misma de la sociedad decente.

En Derecho Internacional, esta constatación activa obligaciones de ius cogens. El derecho de autodeterminación, la prohibición del genocidio, las normas básicas del Derecho Internacional Humanitario, son un núcleo duro que no admite excepciones. Sin embargo, el caso palestino muestra cómo esas normas se doblan o se suspenden según conveniencia política.

La vulnerabilidad del otro debería ser un mandato absoluto: proteger su vida y dignidad sin condiciones. Este “cara a cara” no se limita al individuo que tenemos delante, sino que se extiende, jurídicamente, a comunidades enteras cuya existencia está amenazada. De ahí que el deber de memoria y no repetición tenga dos dimensiones inseparables: la jurídica, que impone obligaciones claras, y la ética, que exige resistir la indiferencia y la banalización del mal.

Recordar Gaza no puede quedarse en la retórica. Es un imperativo que obliga a actuar: levantar el bloqueo, restituir derechos, garantizar justicia internacional. La neutralidad no es prudencia, sino complicidad. Quien ve y calla abdica de su responsabilidad y vacía de sentido el Nunca más.

La justicia internacional, por más que aspire a universalidad, solo se sostiene si se aplica sin reservas. La tarea no consiste en mantener equilibrios abstractos, sino en tomar decisiones concretas, asumir riesgos y desafiar intereses establecidos. Una sociedad decente —y, por extensión, un orden jurídico internacional— no se mide por sus declaraciones solemnes, sino por su capacidad de impedir la humillación de cualquier ser humano, incluso, o, sobre todo, cuando hacerlo resulta incómodo.

Frente a la lujuria de los bombardeos y la fascinación de la guerra, memoria y humanidad. No como gesto retórico, sino como programa de acción; no como recuerdo inmóvil, sino como compromiso operativo. Que el derecho proteja, que la memoria incomode y que la humanidad prevalezca. En ello se juega no solo el porvenir del pueblo palestino, sino la legitimidad del Derecho Internacional y la posibilidad de que el Nunca más conserve sentido.