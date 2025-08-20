El Mediterráneo, una gran oportunidad para Valencia

II Foro del Mediterráneo, celebrado en Málaga.

Los días 17 y 18 del pasado mes de Junio, tuvo lugar en Málaga el2º Foro Mediterráneo organizado por Prensa Ibérica y la Fundación la Caixa.

Segun los datos presentados en el Foro de Málaga, en las ciudades del Mediterraneo vive el 48 % de la población española, con niveles de densidad de población muy elevados. Además, se espera que el atractivo de estas ciudades siga captando población en los próximos años gracias a su calidad de vida y a las oportunidades laborales y económicas que ofrecen. En ellas se concentra el 50 % del PIB nacional, el 60 % de las exportaciones a Europa, el 65 % del tráfico portuario y casi el 70 % de la industria turística.

El Foro Mediterráneo se organiza en Consejos que se reúnen a lo largo del año en distintas ciudades mediterráneas, de manera que cada consejo reflexiona sobre uno de los retos que actualmente tienen dichas ciudades.

En el primer Foro de Valencia de junio de 2024, representantes del Consejo de Málaga, dedicado a reflexionar sobre el futuro de las ciudades, presentamos la idea de un Corredor Mediterraneo de la Innovacion como un sistema de ciudades mediterráneas que apuestan por la economía del conocimiento, mediante la creación de ecosistemas innovadores urbanos funcionando en red.

Durante los trabajos desarrollados entre el 2024 y el 2025 se preparó el contenido del ahora llamado Proyecto InnoMed que se presentó en el Foro de Málaga. Con el arquitecto y urbanista Salvador Moreno y el director del Parque Tecnológico de Málaga Felipe Romera, preparamos el citado proyecto que tiene por objeto el desarrollo de un sistema de innovación para las ciudades del mediterráneo español.

Dicho proyecto se basa en un modelo que integra casos de éxito desarrollados en ciudades mediterráneas como son, entre otros, el Parque Tecnológico de Málaga y el Distrito Innovador 22@ de Barcelona. Las ciudades mediterráneas reúnen unas condiciones culturales, históricas, económicas y sociales comunes que deberían ser la base del futuro desarrollo de un modelo propio del entorno mediterráneo.

Este modelo tiene por objetivo fundamental que las ciudades del mediterráneo sean espacios atractivos para el talento internacional, como condición para la atracción de inversiones de alto valor añadido. Para ello se deben desarrollar ecosistemas innovadores con un urbanismo basado en la mezcla de usos, residenciales, oficinas y otros servicios. Estrategias económicas basadas en los activos locales existentes, con una base de conocimiento alineada con la especialización de cada territorio. Políticas de integración social que impliquen al conjunto de la población y, finalmente pero no menos importante, un modelo de gobernanza propia que permita la colaboración público-privada como elemento básico de este modelo.

Como se puso de manifiesto en el debate posterior, que tuvo lugar con la participación de cinco alcaldes y alcaldesas de ciudades mediterráneas, estas ciudades ya hace tiempo que trabajan en la línea de promover ecosistemas urbanos basados en la economía del conocimiento. Francisco de la Torre, Jaume Collboni, Maria José Catalá, Noelia Arroyo y Jaime Martínez Llabrés, destacaron la importancia de la apuesta por un modelo mediterráneo de ciudades innovadoras, la colaboración entre las mismas y el desarrollo de la economía del conocimiento como estrategia de dichas ciudades.

En este sentido, Valencia emerge con fuerza como un ecosistema con un gran potencial gracias a la fructífera explotación de sus diversidades. La capital ha sabido potenciar su atractivo internacional basado en la acertada conjugación del trípode Turismo-Cultura-Innovación Tecnológica. Destacan en este sentido algunos Museos de primer nivel como el IVAM, el Museo de Bellas Artes, y el Museo de Ciencias Príncipe Felipe de divulgación científica; con el Museo Fallero y el nuevo Centro de Arte Hortensia Herrero, conforman una rica oferta cultural que abarca arte, ciencia, tradición y vanguardia.

Todo ello, junto con un ecosistema innovador diverso y maduro, que posiciona a la ciudad como un destino global enormemente atractivo para el talento internacional. Cabe destacar en este sentido Distritos clave como Marina Valencia , que concentra aceleradoras y corporaciones como Lanzadera, y EDEM entre otras. Espacios como La Harinera y Las Naves o la expansión que va a permitir el PAI del Grao.

Destacan entre otros agentes del ecosistema, en el ámbito universitario los Parques Científicos de la UPV y de la UV que combinan importantes áreas científicas y zonas empresariales. El Parque Tecnologico de Paterna, que alberga a más de 600 empresas innovadoras y es sede de importantes institutos tecnológicos de la Red REDIT. Actores de apoyo del ecosistema Startup Valencia, Valencia Activa, ADEIT o IVACE.

Este conjunto de infraestructuras y agentes sitúan hoy a Valencia como uno de los ecosistemas innovadores más dinámicos del Mediterráneo. Sin embargo, pensando en el futuro a medio y a largo plazo, y recordando que: “Hay mucha demanda de empresas para venir a Valencia y hacen falta espacios”, podríamos pensar en la implantación de un nuevo Distrito Innovador, transformando el actual Poligono Industrial de Vara de Quart. Sus 60 Has de suelo industrial representan una importante reserva de suelo para su trasformacion urbanística con mezcla de usos residenciales y oficinas, siguiendo modelos de otros distritos innovadores de grandes ciudades del mundo.