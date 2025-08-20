Opinión | L’andana

Rafael Roca

Universitat de València

Valencia

«Valéncia» segons Adlert; «València» segons Casp

Sobre l'accentuació de "València" de Miquel Adlert i Xavier Casp

Casp (esquerra) i Adlert en una imatge de la postguerra

Poques persones deuen conéixer el «libretto d’òpera en tres actes musicat per Matilde Salvador» i titulat Vinatea que Xavier Casp escrigué a principis dels anys setanta. Una obreta que, si bé s’imprimí en 1975 a «València» –Marí Montañana scripsit–, fou «estrenada en el gran Teatre del Liceu, en Barcelona, el dia 14 de giner de 1974», segons consta a la portada. I que, com ja podem imaginar, s’ocupa de «glorificar» el jurista Francesc de Vinatea (1273-1333), que s’oposà a l’esquarterament de l’antic Regne de València que pretenia el rei Alfons el Benigne.

Més enllà de l’oportunitat i la qualitat literària del text, en el pròleg –titulat «Abans de començar»– Miquel Adlert assegurà que «ninguna obra podia satisfer millor la ilusió meua, per a ser la primera publicada segons el criteri idiomàtic que, per a la nostra volguda llengua valenciana, sostinc en el meu “Retorn a la fidelitat valenciana”, que esta». Si ignorem l’anacolut, tutto a posto: Casp i Adlert eren amics íntims des d’època immemorial (Paco Burguera explicava que, a Adlert, li deien «el compromís de Casp»); i ens situem en 1974-1975, quan, després d’encapçalar durant dècades tot tipus de convergències culturals i lingüístiques amb Catalunya i les Balears, varen decidir allunyar-se’n i abraçar el secessionisme. Per això Adlert parlava del seu «retorn a la fidelitat» –que és una manera com una altra de renegar del propi passat, ara vist com una etapa d’infidelitat.

Doncs bé, conseqüent amb el nou «criteri idiomàtic» que aleshores començà a predicar, en el pròleg Adlert escrigué, sistemàticament, el topònim «Valéncia» amb accent tancat: «el nostre Regne de Valéncia» (p. 8), «alena al Regne de Valéncia» (p. 10), «comença el Regne de Valéncia» (p. 11)... i així, fins a vuit vegades. Però, en canvi –i ací rau la part més cridanera del cas–, en el text de Casp que ve a continuació el topònim apareix, en quinze ocasions, invariablement escrit amb accent obert: «Ciutat de València» (p. 15), «València és la mare» (p. 24), «Regne de València» (p. 33)... Mmm... Ah, deu ser perquè, com també hi afirmava Adlert, «per l’época de l’acció, el poeta [Casp] fa algunes concessions arcaïstes» (sic); o elitistes, ves a saber. I a partir d’ací el duet passà, alternativament, a multiplicar o suprimir els accents... Quin fanguer!

