Confessions

Opinión | Perquè em dona la gana
Viure amb l’absència de persones estimades sempre és dolorós. Molt dolorós. I, si eixes absències van sumant-se, la realitat només es pot anar assolint de la mà de gent amiga. En cas contrari, almenys jo, no sabria com fer-ho.
Acostumar-se a la no presència és complicat i dolorós, però la vida continua i, malgrat que hi ha dies en què no eixiries del llit, no ens podem quedar amb la paràlisi del cop inicial. Les nostres vides continuen.
La nostra part sensible, quasi sempre amagada per la por que ens facen mal, apareix i, fins i tot en alguns moments fugissers, ens recorda que som fràgils i vulnerables. Just en aquest moment en què ens reconeixem vulnerables, en massa ocasions, es fa present la por.
Una por atàvica a la mort que, per altra banda, sempre està present, tot i que mai siga convidada còmoda a les nostres vides, està present des del mateix moment que naixem.
De vegades, parlant amb amics i amigues ix el tema del nostre impacte en la vida d’altres persones. No ho sembla, però el tenim. És com el nom de la cambrera que cada matí ens fica el café amb llet, que al principi el desconeixes, però a força d’anar cada matí a fer-nos el cafenet, acabem, no sols coneixent el seu nom, també i amb una mica de sort, fent-nos confidències tot i que siguen superficials. Doncs el nostre impacte en la gent que ens envolta és igual. De vegades el desconeguem i altres el magnifiquem. La justa mesura quasi sempre serà una incògnita.
El maig passat va fer desset anys que va morir la Shiva, la gossa que va compartir amb mi onze anys. Doncs encara hi ha una senyora del barri i que no és massa major, que cada vegada que ens creuem, em pregunta si encara tinc la gossa perquè no ens veu al lloc on habitualment la treia a passejar. No pregunta res més. No li interessa res més, sols si encara tinc a la Shiva. I de vegades li preguntaria com es troba ella, com viu, si és feliç, però després ho reflexione una mil·lèsima de segon i pense que no “toca”, perquè la senyora es podria molestar pel meu interés perquè la veritat és que no ens coneguem de res que no siga eixa pregunta. I vull imaginar que per l’impacte que la gossa li va fer en algun moment.
No em considere una persona poregosa, però als últims mesos he descobert que tinc por a la malaltia en general, a no ser autònoma, en definitiva, a perdre la meua llibertat. I sí, em fa por ser depenent. I també em fa por la malaltia incapacitant. No és una por que em paralitze, però he de reconéixer que, en la meua nova realitat, ha aparegut aquesta situació que fa només uns mesos no existia i ara s’ha fet present.
Pot haver-hi gent que en llegir aquest article no entenga per què després de tants anys escrivint sobre actualitat i política, hui estiga escrivint sobre com em trobe, però no hi ha explicacions. Senzillament, ho necessitava com a teràpia per a treure alguns dimonis que duia dins.
Necessitava reconéixer que sentir tan pròxima la vulnerabilitat a la meua vida m’ha donat un nou enfocament per a la reflexió sobre el que realment és important o el que no ho és.
Hui no em resulta necessari denunciar la ineficàcia de Mazón davant la DANA. Ja ho he fet moltes vegades, igual que altra gent. Em resulta més important saber que José María Ángel s’està recuperant a poc a poc de la mà de professionals i, sobretot de la seua família i amistats.
Em resulta rellevant saber que el meu amic Santiago pateix per les presumptes falsedats d’alguna gent interessada a fer-li mal. Això sí que m’interessa i de veritat.
No m’interessen gens les fogueres de les vanitats dels càrrecs i dels títols. M’importa i molt la qualitat humana de les persones i el seu esforç per millorar-la en la mesura de les seues possibilitats.
Hui, en contar i fer públiques algunes de les meues pors velles i recents, soc conscient que m’he exposat, potser, més del necessari. I per exposar-les segurament no desapareixeran, però jo em sent més lliure, menys presonera d’elles. Aprofitarà per a alguna cosa? No ho sé. Però potser, només potser, alguna persona es puga vorer reflectida i li ajude a mirar-se a l’espill.
Malgrat les vulnerabilitats que cadascú es puga o es vulga reconéixer, visca la vida i l’amistat, sempre!
