Opinión
Envers les noves escultures per al Cap i Casal
Des que es va presentar l’acte amb el lema Proyecto de ruta escultórica de personajes literarios y cinematográficos en la Ciudad de Valencia el passat 30 de juliol de 2024 a la Nau 3 de Ribes, no han deixat de publicar-se notícies al respecte. Aquesta curiosa iniciàtica m’ha sorprés com a estudiós de l’escultura figurativa, atés que, segons paraules del regidor d’Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals, José Luis Moreno: «el consistorio pretende convertir a la ciudad en un escenario cultural y formar un museu al aire libre».
En llegir aquestes declaracions, i, adonar-me que les figures seran de bronze i de caràcter figuratiu, no he pogut evitar recordar el compromís que va adquirir el consistori valencià amb l’escultor Ricardo Causarás Casaña (València, 1875-Barcelona, 1953) en el mes d’agost de 1930, quan van acordar motu proprio que la seua premiada escultura Sorolla executada en guix i presentada a l’Exposició Nacional de Belles Arts del 1901 seria fosa en bronze a Barcelona per a després emplaçar-la en un racó netament valencià. Així ho va declarar Marco Miranda, aleshores regidor honorable de l’Ajuntament de València. Unes paraules que van quedar perpetuades al despatx ordinari 51 de la sessió ordinària de la Comissió Municipal Permanent de 13 d’agost de 1930. En un dels fragments es pot llegir el següent: « [...] Estimó que si dicha reparación es llevada a cabo como seguramente lo será, el busto debería ser emplazado en un rincón netamente valenciano o en los Viveros, creándose la plazoleta Sorolla, como en otras partes, en Alemania, por ejemplo, existen plazoletas dedicadas a Goethe, ya en avenidas, ya en jardines, en donde sobre una fuente y una roca, se alza la lápida del busto o el busto a donde van a rezar los poetas. ¿Por qué no hacer aquí igual? Dijo el Señor Serra. [...] »
Així doncs, l’escenari cultural esmentat encara que cridaner no és singular, com que el consistori valencià ja volia disposar d’algun racó cultural que, per exemple, honrara i homenatjara a tot un referent de l’Edat de Plata de l’art valencià, el «pintor de la llum». Un acord institucional que mai es va complir, vist que la figura Sorolla de Causarás va caure al fons del port de València mentre era carregada al vaixell que l’havia de portar al taller que l’escultor valencià regentava a la ciutat comtal. Des de llavors l’Ajuntament de València té un deute històric amb aquest artista polièdric i inventor aeronàutic. Quin equip de govern serà el que ho repararà com cal? Sense cap mena de dubte, un assumpte espinós que s’hauria de reprendre el més aviat millor.
No sabem en què acabarà aquest denominat museu a l’aire lliure amb personatges que graviten entre un món de realitat i ficció, d’emoció, il·lusió i fantasia. No només per la mancança d’escultors figuratius que hui dia pateix la ciutat de València, sinó també per la falta de cura que demostra una societat de vegades incívica i gens respectuosa amb tot el que representa el nostre patrimoni escultòric públic monumental. Amb tot i amb això, ens congratulem d’aquesta iniciativa municipal. No debades sembla que a hores d’ara el consistori valencià té pressupost per a portar a terme l’execució de vint-i-cinc figures i conjunts escultòrics relacionats amb aquest ambiciós projecte. De fet, tal vegada és el moment de reprendre aquell deute antic que l’Ajuntament de València encara manté amb l’escultor Causarás.
Tant de bo que aquesta ruta escultòrica no acabe com la magnífica i premiada escultura Sorolla de Ricardo Causarás Casaña. Principalment, perquè la història no es torne a repetir. I el pitjor de tot, perquè novament no quede assolida en una trista i cruel damnatio memoriae.
