Globalitarismo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. / Michael Brochstein/ZUMA Press Wi / DPA

El pasado siglo XX nos ofreció, entre otras maravillas y atrocidades, el nacimiento de distintos regímenes políticos que se caracterizaron por un violento autoritarismo de Estado. Se concentraba absolutamente el poder en unos gobernantes que vigilaban y regulaban la vida individual y social de sus poblaciones, sometiéndolas a la disciplina de un pensamiento único e incuestionable. Estos regímenes llamados totalitarios —les deben de sonar— son los que se llevaron a cabo en la Alemania nacionalsocialista o en la Italia fascista, así como en la Rusia soviética, por poner unos claros y polarizados ejemplos.

Este ya ¿derrotado? totalitarismo, sin embargo, ha encontrado en la era de la globalización contemporánea del actual siglo XXI un retorno análogo en la forma de regímenes supranacionales y multinacionales que someten la diversidad de los pueblos al arbitrio del gran capitalismo internacional y al universo homogeneizante de la cultura cosmopolita y progresista. Y es que la globalización ha resultado ser un sistema inexorable que —lo queramos o no— nos ha atrapado a todos desde hace unas décadas, trayéndonos consigo una creciente integración de las economías del mundo, especialmente a través del comercio y los flujos financieros; pero también a través de conocimientos, ideas, personas, aspectos culturales, ambientales, y también políticos, en sus más nobles y discutibles apariencias.

A esto hay que añadir la inmediatez de las comunicaciones, potenciadas por tecnologías informáticas que son casi de novela distópica. Naciones y continentes están conectados de un modo casi inmediato o cuántico para lo bueno y no tan bueno. La cultura incluso se encuentra cada vez menos arraigada en lo local. Muchas comunidades que nunca estuvieron en contacto se vinculan entre sí, adoptando costumbres, valores, éticas y estéticas similares en todo el planeta. Este fenómeno ha ocasionado que las formas de vida se clonen y confundan, que una familia polaca viva como una familia norteamericana estereotipada de Netflix, que todo lo tangible llegue de inmediato a cualquier parte. Como una naranja de Chile a Valencia. O como unas zapatillas Nike que, elaboradas de cuestionables maneras en Vietnam o en la India, lleguen a una tienda más o menos oficial en Londres, Estambul o Sofía.

En su vertiente política, la globalización suponía en un principio una conexión cada vez más estrecha entre los gobiernos de los distintos países y otras instituciones para coordinar acciones conjuntas, tratar de solucionar problemas coyunturales y definir agendas de un modo transversal sobre temas de interés común como el cambio climático, la seguridad internacional y los derechos humanos. Unas bonitas premisas que nos podrían recordar a esas declaraciones de buenas intenciones de aquellos extraterrestres televisivos que, vestidos como Michael Jackson en el ochentero video de Thriller, alcanzaron la tierra disfrazados de seres humanos, pero que en realidad, unos capítulos después, descubríamos que eran lagartos traga roedores con propósitos no tan felices para la confiada humanidad, como la mayoría de nuestros actuales e ibéricos políticos.

Usted y yo, el vecino cascarrabias y su bocadillo de atún, el deporte acuático y la paella mixta, la Navidad suiza y el dichoso Halloween anglosajón, también las guerras y pandemias tal vez provocadas en laboratorios donde se juega a un tramposo truc con peligrosas bacterias como naipes. Todo está ya globalizado. Pero sobre todo lo está el totalitarismo. Ese que no tiene límites, al igual que no los ha tenido la imbecilidad, a lo largo de la historia de la raza humana.

Y podemos ir un poco más allá. Y decir que lo que no tiene límites es el “globalitarismo”, neologismo acuñado por el periodista y director de Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, quien defiende que “la mayoría de los regímenes actuales imponen el neoliberalismo con la misma violencia que los regímenes totalitarios de antaño la aplicaban”. Y es que antes, en los regímenes totalitarios, se decía: todo es política, y ahora nos dicen: todo es economía. Por lo que el totalitarismo ha pasado del orden político al orden económico, a la dictadura del mercado. Y en un nuevo paso inequívoco hacia ese mismo “globalitarismo”, como apuntó hace poco el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, el presidente Trump desplegó tropas federales en Los Ángeles sin su autorización. Un total de setecientos infantes de Marina y cuatro mil efectivos de la Guardia Nacional para paliar las protestas universitarias contra sus leyes de inmigración. Y es que el miedo es la propia bandera de Trump, no esa que cuelga sistemáticamente en forma de pin en cada uno de sus trajes anchos y oscuros. El problema es que, en un mundo globalitario, la deriva autoritaria trumpista contra el pensamiento crítico y la libertad de expresión alcanza de inmediato también a otros mandatarios de misma cuerda en otras geografías como la madrileña, donde la presidenta Ayuso informó seguidamente que también prevé sanciones de hasta cien mil euros por manifestaciones no autorizadas en Universidades. La misma presidenta que llegó al gobierno blandiendo un hueco programa electoral cuyo único contenido era una sola y “globalitaria” palabra: Libertad. Y que a este paso, en las próximas elecciones, lo cambiará a: Make Madrid great again.