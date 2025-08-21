Opinión
Tècnic lingüístic i gestor cultural
Jugar amb foc
El valencià continua sent notícia per l’estiu. Seguim ‘jugant amb foc’ quan es provoca la confrontació i no es potencia el seu ús social.
Els mesos estiuencs són per a relaxar-se. Està bé no prendre decisions transcendentals. No obstant això, eixa actitud no ens ha d’abocar a ser imprudents. Pot fer mal. Hi ha una locució que avisa del risc de no tindre en compte la responsabilitat. No és excessivament genuïna, encara que resulta molt viva. Es tracta de ‘jugar amb foc’. Significa que s’actua com a persona poc responsable i exposada a una situació perillosa.
No podem negar que, en ser jóvens, sovint ‘juguem amb foc’. Quan teníem menys anys, no érem conscients que algunes de les activitats que realitzàvem eren perilloses. Potser eixa és la raó per la qual patim pel que fan les filles o els fills. En este mes, és impossible no preocupar-se una miqueta quan tornen de dia, després d’acabar la festa nocturna en el poble.
El foc, tristament, és notícia en agost. Tinc la mateixa ‘cremor’ que descrivia l’altre dia l’estimada Imma Cerdà en un article. Són massa els incendis que devoren el territori espanyol. Novament, s’inicia el debat de la coordinació i actuació de les entitats públiques. Esperem que la confrontació no adquirisca les dimensions que ha tingut durant la barrancada. Tampoc no oblidem que els governs no deixen de ‘jugar amb foc’, si no protegixen la muntanya i la natura com cal tot l’any.
El valencià continua sent notícia per l’estiu. Seguim ‘jugant amb foc’ quan es provoca la confrontació i no es potencia el seu ús social. Està bé que un manifest de 300 escriptors i escriptores defense el nostre organisme lingüístic. L’administració ho hauria de tindre en compte. També he de dir que m’haguera agradat que el manifest publicat tinguera més en consideració el model lingüístic genuí que utilitza l’AVL.
Fa uns dies, xarrí informalment amb l’arquebisbe Benavent, durant la seua visita a Estivella. Crec que mai no havia estat tan prop d’una autoritat religiosa. Em va agradar la seua proximitat i sinceritat. Em quede amb la idea que, en estos moments, l’església valenciana no desitja posar problemes a la introducció del valencià. No vol ‘jugar amb foc’ amb la llengua ni alimentar conflictes. Desitge que els capellans introduïsquen amb naturalitat el valencià en la litúrgia, com així diu el bisbe.
En definitiva, evitem sempre ‘jugar amb foc’. Les imprudències es paguen. L’excés de foc crema i posa en risc el que ens importa.
