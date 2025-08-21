Mentiras contra el derecho a la vivienda

Viviendas en venta en una inmobiliaria / EP

Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. Este mantra atribuido históricamente a Joseph Goebbels sigue siendo la fórmula utilizada, demasiadas veces, para desviar la atención cuando el pueblo pierde derechos. Así está ocurriendo con el llamado “fenómeno okupa”, creando alarma social para ocultar el verdadero problema de la vivienda y el drama de los desahucios.

La situación es absolutamente dramática y nuestros políticos lo saben. No pueden mirar para otro lado y son conscientes que alguna respuesta deben dar. Hay votos en juego.

Así parecen estar afrontando la cuestión distintos gobiernos municipales dirigidos por el PP con el apoyo de Vox. En Alicante, se condicionó la aprobación de los presupuestos a la creación de una “oficina antiokupas”. El alcalde Barcala lo aceptó sin dar un solo dato del número de viviendas ocupadas. Mientras, el propio jefe de la Policía Local advertía que no existían datos fiables sobre la magnitud de este fenómeno.

Lo mismo ha hecho María José Catalá en València, poniendo en marcha su propia “oficina antiokupas” argumentando que la ocupación es “una problema real y global”. Pero la realidad es que solo afecta al 0,057% de la población. Mientras, en la ciudad hay más de 36.000 pisos vacíos según datos del propio Ayuntamiento.

Parece claro que lo que necesitan esas viviendas son, simplemente, residentes. No alarmas antirrobo, ni puertas blindadas, ni protección institucional para potenciar aún más la especulación.

Ya se apresuró Mazón a decir que en 2024 hubo en España 16.426 denuncias de ocupación. Pero no dijo que solo el 20,22% acaban en condenas por delitos. Ni que sólo el 1,43% (218 casos) son violación de domicilio. 25 en la Comunidad Valenciana, y 9 en la provincia de Valencia. Mientras, la cifra de desahucios en España desde 2023 hasta hoy asciende a 51.557, y sólo en nuestra comunidad autónoma el número de desahucios ha llegado a 8.268.

Crear alarma no es una torpeza. Es una estrategia. Se trasmite como un servicio a la ciudadanía sobre una cuestión que preocupa, y mucho, como es la vivienda. Pero en la práctica, acaba funcionando como un servicio para quienes se enriquecen mercadeando con un derecho básico.

Hace unos días, una vecina de València se encontró al llegar a casa con todas sus cosas tiradas por el hueco de la escalera. Habían arrancado la puerta y sacado todas sus pertenencias. No era un robo. Era una “desokupación”. Los antiguos propietarios habían vendido el edificio a un fondo de inversión y empezaron las presiones a todos los vecinos. Ella quiso aguantar porque tiene contrato hasta 2029. El resultado, una despiadada “desokupación” más que, eso sí, ha generado una gran ola de solidaridad vecinal ante la brutalidad de los hechos.

El problema no son los okupas, son los desahucios. Es la ausencia de vivienda para vivir. Es que se fomente un modo de vida en pisos “parcelados”, compartidos por varias personas e incluso familias, a precios desorbitados. Es que los fondos buitre estén por delante de los derechos constitucionales. Y lo peor es que todo esto se esté normalizando.

El derecho a la vivienda debería ser incuestionable. Esto no hay mentira ni propaganda que lo pueda rebatir, pero la realidad parece ser bien distinta. Quizá porque una mentira repetida mil veces acaba convirtiéndose en verdad.