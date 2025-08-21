La muerte es un hecho inexorable del que no escapa ningún humano. / AI Design

Ni hablamos ni escribimos sobre la muerte, no queremos verla, la ocultamos, llegamos incluso a negarla, como si fuera a pasar de largo, sin embargo ella nunca olvida a nadie, ni llega tarde. La muerte es un hecho inexorable del que no escapa ningún humano por pobre o poderoso que se sea. La vida es un regalo de belleza, una miscelánea entre dolor y pasión, asco y placer, sueño y realidad, conflicto y paz. Vivir es a lo que nos aferramos, mas es la muerte que la acota la que da sentido a la vida, una existencia sin final sería insoportable. Un placer delicioso, electrizante, sin fin, (si pudiésemos resistirlo) acabaría cansándonos, aburridos y probablemente asqueados.

Meditar sobre la muerte, si es o no el final del hombre, se acentúa con los años al ser más consciente de la realidad, pues una cosa es cierta vamos a morir. Cuando más cerca la sientas más reflexionarás sobre ella, deseándola o temiéndola. Las graves enfermedades pueden anticiparla. De un modo u otro reflexionar sobre esta certeza relativiza lo que creíste importante, para considerarlo secundario o directamente prescindible. Obliga a replantearte tu existencia, relaciones sociales, necesidades materiales, afectos, incluso lo sustancial del pensamiento. Necesitamos poco para caminar en compañía de la muerte; en realidad nada.

Los impíos piensan que ese momento será el final, la nada absoluta, la inexistencia. De ser así, la muerte como tal no existe, porque mientras vives, eres; cuando mueres, no eres. No deberían temerla. Viven y mueren por sí mismos sin quimeras. Ni condena, ni misericordia ni nada después de la muerte. Serán recordados con cariño o maldecidos según vivieran.

Los creyentes afirman que Dios es el alfa y la omega del hombre, la muerte solo es un paso hacia la eternidad que, según cómo viviste será feliz o infeliz, en ambos casos sin fin. No debe ser temida, a no ser que pienses que el ecuánime juicio final no te será propicio. La felicidad eterna es lo que busca el humano y eso lo concede Dios que es infinitamente bueno, por eso viven y mueren con esa esperanza.

Hay muchos motivos para vivir y alguno para morir. Entre estos dos hechos hay un periodo corto, demasiado a veces y bastante mal aprovechado. De las decisiones que tomes serás feliz y repartirás felicidad, o por el contrario jamás te saciarás y darás infelicidad. El mal en cualquiera de sus formas es un hábitat cerrado, menguante, pútrido, mohoso y sobre todo oscuro. El amor ágape (o eros), el bien, es la fuente de la felicidad, si amas deseas y propicias la paz universal, la fraternidad humana. Al amar la vida transcurre brillante a la luz del sol o de su reflejo lunar. Vive y ama intensamente para tener una buena muerte.

Somos seres sociales aunque algunos crean que el mundo es un huevo que solo ellos pueden tomar. Inconscientes, egocéntricos, dictadores, asesinos y otros malajes imaginan que la muerte no llegará, que pueden evitarla, encontrar un escape, comprar años sin término. Locos narcisistas empedernidos que olvidan que viven por causalidad. Algunos de estos individuos poderosos (que también morirán), mal llamados humanos, deciden sin ningún escrúpulo moral, el destino y hasta la muerte de innumerables personas, cuya desgraciada culpa es no ser ricos o haber nacido en un lugar, familia o nacionalidad equivocada. La vida es corta, cortísima y nada fácil, pero estos seres han decidido que la suya se nos haga larguísima al resto de la humanidad, esperemos que al menos para ellos, les sea insufriblemente justa su eternidad. Dios lo quiera.